2022 a ouvert un nouveau chapitre des marchés financiers

L’année 2022 a été terrible pour les marchés financiers, l’indice S&P 500 ayant connu sa pire performance annuelle depuis 2008, juste au moment où les obligations mondiales sont tombées en territoire baissier (bear market) pour la première fois en 70 ans», résume Henry Allen, analyste chez Deutsche Bank. Seulement 9 des 38 actifs suivis par la banque allemande ont progressé sur l’ensemble de 2022.

Hors des matières premières point de salut, sauf au quatrième trimestre. L’accélération de l’inflation à des plus hauts depuis plusieurs décennie sur fond de guerre en Ukraine a contraint les banques centrales à une réponse forte. La plus sévère depuis 1980 pour la Fed. Les places boursières européenne ont basculé à mi-année en bear market (-20% de baisse par rapport au plus haut) et chutent de 9,9% (Stoxx 600) malgré le rallye de fin d’année alors qu’un hiver doux a permis un fort repli des prix de l’énergie. A Wall Street, l’indice S&P 500 (-18,1% ou 8.000 milliards de capitalisation) sort de peu du marché baissier, dans l’espoir d’un pivot de la Fed, mais le Nasdaq est resté ancré dans la correction (-32,5% sur l’année).

Les mauvaises performances sur les marchés de taux et du crédit sont historiques : -25% pour les Gilts britanniques après le choc du budget du gouvernement éphémère de Liz Truss, -18,4% pour les emprunts d’Etat de la zone euro ou -14,2% pour le crédit investment grade euro. L’emprunt à 10 ans américain (+238 points de base et plus haut de 4,34%) accuse sa pire année en rendement total depuis 1788 !

Malgré un mois de décembre à nouveau négatif sur les marchés, où les banques centrales ont martelé leur ton restrictif, le quatrième trimestre est à l’exact opposé de l’année. Les indices boursiers européens et les actions émergentes ont affiché les meilleures performances. L’indice MSCI EM, par exemple, a gagné 9,6% sur les trois derniers mois et perdu 19,9% sur l’année. La pire performance du quatrième trimestre revient au baril de Brent. Après le début de la guerre en Ukraine, le pétrole avait dépassé 100 dollars le baril pour la première fois depuis 2014 avant de bondir à 139 dollars. Il traite désormais autour de 85 dollars. Le gaz naturel européen a également flambé à un pic de plus de 300 euros le Mwh avant de refluer vers 75 euros.

Mais, hormis celle des cryptomonnaies, la plus forte variation négative en décembre est celle du dollar. Le billet vert, qui a dominé la plupart des autres monnaies en 2022, a chuté de 7,7% au dernier trimestre. Il s’est apprécié de 8,2% sur l’année. Le prix de la protection.

