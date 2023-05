Yomoni investit la pierre

Huit ans, âge de raison ? Lancée en 2015, la fintech Yomoni accélère sa diversification. Elle lance, avec le gérant Keys REIM, une société civile immobilière (SCI), Yomoni Immobilier. Une nouvelle classe d’actifs pour la start-up qui voulait «disrupter» la gestion de patrimoine.

Yomoni Immobilier investira jusqu’à 60% de sa collecte dans une sélection de sociétés civiles de placement immobilier (SCPI). Entre 30% et 35% financeront l’acquisition en direct d’actifs immobiliers professionnels, principalement situés en France et dans l’Union européenne en cas d’opportunité. Les 5% à 10% restants constitueront une poche de liquidités. Le tout étant géré par Keys REIM, qui devra respecter un plafond de 25% de l’allocation globale de la SCI pour ses fonds maison.

Le choix de la société de gestion spécialisée dans le private equity immobilier fait sens, elle qui a lancé en mars dernier sa première unité de compte (UC), Keys Sélection Vie, pour viser le marché retail. Un produit déjà en route, donc, mais qui n’aurait pas forcément trouvé sa place dans le catalogue de Yomoni.

Parmi les principales raisons au choix d’un produit sur mesure, la volonté d’abaisser les coûts au maximum. Yomoni Immobilier présente uniquement des frais de gestion de 2,9%, mais aucun frais d’entrée ni de sortie. «C’est notre objectif depuis le début : proposer à nos clients le meilleur des classes d’actifs à meilleur prix. Nous l’avons fait sur les ETF (exchange-traded funds) et le faisons maintenant sur l’immobilier», appuie Sébastien d’Ornano, son président et cofondateur. Il est vrai que la jeune pousse a, dès le début, misé sur cet argument pour asseoir son développement.

Une brique de plus

L’immobilier n’est pas la première branche de diversification de Yomoni. Après avoir fait des ETF sa marque de fabrique, la fintech s’est déjà essayée au private equity en s’associant à Altaroc. En septembre dernier, elle annonçait le référencement des portefeuilles de fonds de la plateforme dans ses plans d’épargne retraite (PER).

Huit mois plus tard, Sébastien d’Ornano se félicite d’une collecte d’un peu plus de 10 millions d’euros, alors même que seuls ses clients assimilés à des investisseurs professionnels étaient éligibles à cette nouvelle offre.

Il ajoute déjà réfléchir aux prochains millésimes, sans s’interdire de «regarder ce qui se fait ailleurs sur le marché» et de potentiellement référencer de nouveaux partenaires.

Si sa gamme immobilière ne vise pas à s’étoffer davantage, en tout cas pour l’instant, Yomoni pourrait bien s’ouvrir à d’autres classes d’actifs. «Nous nous sommes équipés des enveloppes les plus importantes (assurance-vie, PER, comptes-titres). A présent, nous réfléchissons aux briques que nous pouvons y loger afin de proposer à nos clients la meilleure diversification possible, toujours au meilleur prix», conclut son dirigeant.