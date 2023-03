VALEUR DES MARQUES - Le secteur bancaire toujours devancé par la tech et le retail

Les Big Tech en tête

Dans le classement Brand Finance Global 500 de 2023, le quatuor de tête – Amazon, Apple, Google, Microsoft – ne change pas, même si le rang de chacun évolue d’une année sur l’autre. Les Big Tech restent en haut du classement et, plus largement, les entreprises technologiques pèsent pour 15 % du total des 500 premières marques, soit près de 1.200 milliards de dollars, sur un montant total tous secteurs confondus de plus de 8.000 milliards de dollars. Et pourtant, Amazon et Apple ont tout de même perdu 15 % et 16 % de leur valeur par rapport à l’année dernière, tandis que Google gagne 7 % et Microsoft 4 %. D’autres marques technologiques occupent le top 10, comme Samsung, Verizon, Tesla et TikTok.

Les banques chinoises perdent de la valeur

Le premier établissement financier arrive au septième rang : il s’agit d’ICBC, suivi de China Construction Bank, classé 12e, puis d’Agricultural Bank of China. Si l’on inclut Bank of China (27e rang), les banques chinoises dominent le classement des services financiers, même si toutes perdent de la valeur sur une année. Elles sont suivies par les banques américaines, qui regagnent de la valeur, à l’instar de Bank of America, 36e, qui progresse de 5,2 %, Wells Fargo (+9,7 %), JPMorgan (+10,1 %) et Chase (+3,9 %). Citi, en revanche, perd 11,3 % de sa valeur. Le secteur bancaire n’est pas le plus valorisé puisqu’il ne pèse que 12,3 % du total de la valeur des marques, mais il est celui qui totalise le plus grand nombre de marques, à 72 cette année, contre 64 l’année dernière.

Assurance et paiements en hausse

Côté acteurs du paiement, American Express, Visa et Mastercard affichent une belle forme, surtout la première, qui fait un saut de 25 %, et contrairement à PayPal, qui sort du top 100 pour descendre à la 127e place. Quant à l’assurance, elle est peu représentée, mais Allianz est la marque la mieux valorisée, au 24e rang, et en progression de 7 %. C’est aussi la première marque financière européenne du classement. Elle côtoie l’assureur chinois Ping An, à la 30e place et en recul de presque 18 %. Axa n’atteint que la 126e place.

Affrontement sino-américain

Un coup d’œil au classement des pays donne sans surprise les Etats-Unis comme grands gagnants de la valeur des marques, avec un cumul de 201 marques qui atteignent près de 4.000 milliards de dollars, soit la moitié du Brand Finance Global 500. Vient ensuite la Chine, avec 18 % du total et 79 marques, suivie de l’Allemagne, notamment grâce à deux marques fortes, Deutsche Telekom et Mercedes Benz, du Japon, avec Toyota, NTT, Mitsubishi, et de la France, représentée dans le top 100 par Louis Vuitton, TotalEnergies et Chanel.