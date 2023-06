Unicaja se met en quête d’un nouveau patron

Le conseil d’administration d’Unicaja a mis un terme jeudi 1er juin dans la soirée à une crise de gouvernance qui minait le numéro cinq bancaire en Espagne depuis deux ans. A l’occasion d’une réunion extraordinaire, le conseil a en effet décidé de révoquer Manuel Menéndez, actuel directeur général d’Unicaja, une décision qui deviendra effective dès lors qu’un nouveau patron aura été nommé. Dans un communiqué, Unicaja a justifié cette décision par la nécessité d’avancer «de façon plus agile et efficace dans la définition du modèle de gouvernance de la banque conformément aux dispositions du projet commun de fusion entre Unicaja Banco et Liberbank».

En vertu de la signature de l’accord de fusion entre les deux banques en 2021, il avait été convenu qu’au 31 juillet 2023, le président de la banque Manuel Azuaga perdrait ses pouvoirs exécutifs et les céderait au directeur général, adoptant ainsi un modèle de gouvernance anglo-saxon exigé par la Banque centrale européenne (BCE). A cette date, le mandat de directeur général devait aussi être soumis à renouvellement. Le conseil d’administration d’Unicaja a finalement décidé de ne pas attendre l’expiration du délai imposé par les conditions de la fusion pour acter le départ du directeur général.

Lutte de pouvoir

En cause, une lutte de pouvoir depuis deux ans entre deux clans pour obtenir le contrôle de la banque. D’un côté, le « front asturien», soutenu par les proches de Manuel Menéndez, ancien PDG de Liberbank, et de Braulio Medel, ancien président de la Fondation Unicaja, premier actionnaire d’Unicaja avec 30 %. De l’autre, le «front malaguène» représenté par les proches du président Manuel Azuega et par Jose Manuel Dominguez, actuel président de la Fondation Unicaja.

Si dans un premier temps, les proches de Manuel Menéndez pouvaient compter sur une majorité d’appuis, la dynamique s’est inversée en fin d’année dernière après la démission de Braulio Medel, mis en cause pour sa gestion de la Fondation Unicaja. En parallèle, le conseil d’administration d’Unicaja a connu une série de départs d’administrateurs indépendants, en désaccord avec l’actionnaire principal, ce qui n’a pas manqué d’inquiéter à la fois la Banque d’Espagne et la BCE.

Cette crise de gouvernance s’est aussi accompagnée de résultats financiers en demi-teinte : Unicaja a gagné 34 millions d’euros au cours du premier trimestre 2023, soit un plongeon de 43 % d’une année sur l’autre, après s’être acquittée d’une enveloppe de 63,8 millions d’euros auprès de l’administration fiscale espagnole au titre de l’impôt exceptionnel sur les banques.

La recherche d’un nouveau directeur général est d’ores et déjà en cours : le comité des nominations d’Unicaja a engagé le cabinet d’executive search Spencer Stuart afin de trouver un remplaçant à Manuel Menéndez mais aussi recruter quatre nouveaux administrateurs indépendants.