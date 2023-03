Une autre action collective attend H2O AM

Selon le JDD, une nouvelle action collective est envisagée par le cabinet d’avocats MyLeo contre la société de gestion H2O AM. Cette action devrait aussi concerner Natixis IM et BPCE auquel H2O AM est encore partiellement rattachée. La société de gestion françaises et ses dirigeants ont été condamnés à une amende record par l’Autorité des marchés financiers la semaine dernière. Selon le site Internet du cabinet d’avocats, l’action doit être lancée à la fin de la période de souscription si au moins 500 participants sont inscrits. La date limite d’inscription est fixée au 30 avril 2023.