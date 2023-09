Trois mutuelles affinitaires s’allient pour remporter l’appel d’offre du ministère des Armées

La réforme de la protection sociale complémentaire (PSC), qui implique la mise en place d’un régime collectif obligatoire de protection sociale complémentaire santé, doit entrer en vigueur au 1ᵉʳ janvier 2025. C’est dans ce cadre que le ministère des Armées a lancé un appel d’offres suscitant l’appétit des affinitaires et autres assureurs.

Le marché est juteux. Le périmètre de l’appel d’offres concerne environ 370.000 civils et militaires ressortissants du ministère, et ce, sans compter leurs ayants droits ! Afin de mettre toutes leurs chances de leur côté, trois des quatre mutuelles affinitaires historiques du ministère de la Défense ont choisi de faire front commun pour décrocher cet intéressant contrat de six ans.

Chacun son périmètre

Une convention précisant les obligations et le rôle de chaque partie en matière de couverture des risques santé, de prévention et d’actions sociales pour les personnels concernés, a été signée entre les trois mutualistes. L’objectif est de jouer la complémentarité afin «d’apporter une réponse couvrant l’ensemble des besoins du ministère des Armées» en misant sur les atouts de chacun, soulignent les intéressés dans un communiqué commun.

Ainsi, Harmonie Mutuelle, bien positionnée sur la protection sociale de la communauté civile de la Défense et spécialiste des régimes collectifs, complète les compétences historiques d’AGPM en santé prévoyance des militaires en contrat individuels et de Klesia Mut’, spécialiste des régimes collectifs de branche et deuxième assureur de branche de la communauté civile de la Défense.

Pour mémoire, les quatre assureurs ou groupement d’assureurs référencés depuis 2017 par le ministère des Armées étaient : Unéo, mutuelle affinitaire de la communauté de la Défense, Fortego qui regroupe l’AGPM, Klesia Mut’ et Allianz vie, Harmonie Mutuelle, et enfin Intériale.

L’attribution du marché devrait être notifiée en décembre 2023.

