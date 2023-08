Tiré par la France, CNP Assurances double son bénéfice net au premier semestre

L’année 2023 démarre bien pour CNP Assurances. Le deuxième assureur vie de l’Hexagone, qui consolide désormais ses comptes avec ceux des quatre entités héritées de La Banque Postale Assurances, a doublé son résultat net part du groupe au premier semestre. Pour l’ensemble du périmètre du groupe CNP Assurances – c’est-à-dire CNP SA, ses filiales, La Banque Postale IARD, santé, prévoyance, courtage –, il s’établit au 30 juin 2023 à 892 millions d’euros (+102%).

Une hausse que le groupe d’assurances, détenu à 100% par La Banque Postale, attribue à «l’amélioration des marchés financiers du fait de la forte hausse des taux et des marchés actions en progression sensible comparativement à un premier semestre 2022 dégradé ». Sur le seul périmètre de CNP SA et ses filiales, le résultat net part du groupe augmente de 31,14% sur un an, à 981 millions d’euros.

Le chiffre d’affaires du groupe CNP s’affiche en recul de 6% à 19,4 milliards d’euros. Alors que l’Italie, deuxième marché de la compagnie d’assurance, avait tiré la performance commerciale au premier semestre 2022, elle a accusé au cours des six mois écoulés une forte baisse de sa collecte (-38%) du fait de la concurrence des bons du Trésor italiens (BTP), rémunérant 4,07 % sur 10 ans à fin juin et accessibles à la clientèle grand public. Le groupe, qui a fait de sa diversification à l’international un moteur de croissance, assure avoir pris des mesures pour reconquérir les épargnants italiens. CNP a mis en place des offres bonifiées et lancé un nouveau fonds euros bénéficiant d’un mécanisme similaire à celui de la provision pour participation aux excédents (PPE).

La collecte en UC tire le chiffre d’affaires

En France, CNP a, en revanche, surperformé par rapport au marché alors que le modèle de l’assurance vie est bouleversé par la remontée rapide des taux et la concurrence des livrets d’épargne réglementée mieux rémunérés. L’activité d’épargne/retraite voit sa collecte progresser de 16,2% à 10 milliards d’euros, contre une hausse de 6% sur le marché de l’assurance vie tricolore. Alors que la décollecte nette se poursuit sur le fonds euros (- 3 milliards d’euros) au premier semestre 2022, ce sont les nouvelles offres commerciales en unités de compte distribuées dans les réseaux de La Banque Postale et du partenaire BPCE qui ont dopé l’activité.

La collecte nette s’affiche au total en hausse de 336 millions d’euros. Le taux d’UC dans la collecte progresse de 3,2 pts pour atteindre 36,8 %. «L’équilibre entre fonds euros et UC est important et c’est cette offre combinée qui nous permet d’être compétitif et de nous adapter à la conjoncture lorsque le rendement sur le fonds euros est peu élevé », souligne Stéphane Dedeyan, le directeur général du groupe.

A lire aussi:

CNP, qui dispose d’une provision pour participation aux excédents (PPE) importante de 14 milliards d’euros, se dit en mesure d’accompagner la remontée des taux avec une hausse de 75 centimes sur ses taux de participation aux bénéfices. A l’image d’autres assureurs vie, CNP a également lancé des offres bonifiées pour redonner du rendement à ses épargnants en fonction du taux d’UC dans le contrat. Stéphane Dedeyan vante également les mérites de la gestion actif/passif «très agile» de l’assureur qui lui permet d’améliorer le rendement servi. Avec un actif de duration plus courte, l’assureur est notamment en mesure de réinvestir ses obligations à taux fixe sur le marché.

Le directeur général de CNP relativise, par ailleurs, la décollecte observée sur le fonds euros, dont une partie s’explique, selon lui, par la gestion en extinction (run off) du partenariat existant en vie avec BPCE. «Nous ne faisons plus que des reversements sur le stock de contrats existants», rappelle-t-il. Et de prévenir que ce phénomène de décollecte va «se poursuivre pendant un certain temps».

L’assurance prévoyance, notamment emprunteur, a vu sa collecte baisser de 2%, dans un contexte de ralentissement de la demande de crédit immobilier liée à la hausse des taux et la perte de pouvoir d’achat.

Une contribution modeste de La Banque Postale Assurances

La contribution au groupe des activités de La Banque Postale Assurances, dont le chiffre d’affaires est stable par rapport au premier semestre 2022, est pour le moment modeste : 51 millions d’euros, dont 34 millions en IARD (auto, habitation). Stéphane Dedeyan affirme toutefois vouloir tirer pleinement parti du «potentiel» d’assureur complet de CNP, en proposant «des offres mieux coordonnées entre vie et non vie». La clientèle de La Banque Postale représente, par ailleurs, un potentiel d’équipement non négligeable à exploiter. Le groupe poursuit également son repositionnement sur le haut de gamme avec le lancement d’une plateforme à destination des CGPI.

CNP Assurances affiche son intention de poursuivre le développement de son modèle ouvert en Amérique Latine où il est à la recherche de partenaires de taille moyenne. Le groupe vient de signer au Brésil un nouveau partenariat entre sa filiale CNP Seguradora, qui distribue des produits de prévoyance-santé, soins dentaires, épargne et consórcio (tontine) et Correios, la poste du pays. Sa filiale distribuera ainsi en exclusivité pendant dix ans ses produits dans les 6.900 points de vente du réseau.