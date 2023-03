Swiss Life France compense la baisse de ses revenus par une hausse des marges

Swiss Life France «a marqué un temps de respiration» l’an dernier, admet Tanguy Polet, directeur général de la filiale française du groupe d’assurance suisse.

En 2022, l’entité a vu son chiffre d’affaires diminuer de 3% par rapport à 2021 à 6,9 milliards d’euros, alors que la tendance est à la stabilité sur le marché. «Pour nous, c’est une année de consolidation après trois années de croissance qui nous ont fait passer de 5 à 7 milliards d’euros de chiffre d’affaires avec une croissance annualisée de 9%», abonde Jean-Pierre Lassus, directeur financier.

La principale baisse concerne l’activité d’assurance vie. En diminution de 5% sur un an à 4,8 milliards d’euros, contre une augmentation de 26% en 2021 et une croissance annualisée de 12% sur trois ans, le chiffre d’affaires souffre notamment d’un effet de base après une très forte activité en retraite depuis deux ans. La collecte nette de Swiss Life France ressort en baisse de 11% à 2,5 milliards d’euros, soit 17% de parts de marché, et alimente un encours vie en hausse de 2% à 34,6 milliards d’euros.

Le chiffre d’affaires de l’assurance dommages est aussi en baisse de 4% à 403 millions d’euros. Cette baisse est notamment liée à l’arrêt de certains partenariats en marque blanche. Soutenue par l’activité collective (+15%), l’activité santé-prévoyance est en croissance de 5%, contre 6% pour le marché, à 1,7 milliard d’euros.

A lire aussi:

La marge sur affaires nouvelles croît

Cette respiration n’empêche pas Swiss Life France d’afficher une bonne santé financière. Le bénéfice opérationnel de l’entité ressort en croissance de 5% sur un an à 277 millions d’euros. Surtout, la valeur de ses affaires nouvelles passe de 160 à 181 millions d’euros et la marge sur affaires nouvelles de 1,9% à 2,7% «grâce à la hausse des taux d’intérêt et un mix business qui s’améliore».

Outre le maintien à 50% de la part de ses encours vie en unité de compte malgré les effets marchés négatifs, Swiss Life affiche une meilleure répartition entre ses activités vie et santé. Dans ce segment, le ratio combiné s’est amélioré de plus de trois points à 96,5% malgré une dégradation de la sinistralité en santé, de 1,8 point, attribuée au 100% santé. Le résultat des risques s’est largement détérioré, sous le coup des catastrophes naturelles en partie, avec un ratio combiné passé de 90% à 107% en un an.

A lire aussi:

Croissance du PNB et du résultat pour la banque privée

Parmi les sources de satisfaction de Swiss Life France se trouve aussi la banque privée, qui a réalisé «une meilleure année que prévu» selon les mots de Tanguy Polet. Le résultat de Swiss Life Banque Privée ressort en augmentation de 21 millions d’euros en 2021 à 34 millions d’euros en 2022.

Son produit net bancaire est en hausse de 24% à 88,4 millions d’euros «grâce à la bonne performance de l’activité des produits structurés dans un contexte de forte volatilité des marchés financiers, à la hausse de la marge d’intérêt et la contribution de l’activité courtage». Les actifs sous gestion s'élèvent, fin 2022, à 6,6 milliards d’euros.