Stoïk moissonne le marché de l’assurance cyber

Stoïk se renforce pour accélérer sur le marché de l’assurance cyber. La jeune pousse française, qui mêle couverture assurantielle et outils de cybersécurité, annonce s’associer au multispécialiste de l’assurance dommages aux entreprises Axeria. Avec l’assureur lyonnais, qui a enre

gistré 195 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2022 et qui est agréé depuis le début des années 1980, Stoïk compte un deuxième porteur de risque aux côtés de Acheel.

«Pour réussir à large échelle sur le marché français de l’assurance cyber, nous allons avoir besoin de capacités supplémentaires des assureurs. Nous continuons à travailler avec Acheel mais notre forte croissance nous impose d’anticiper le jour où nous n’aurions pas assez de capacité avec ce seul porteur de risque», explique Jules Veyrat, co-fondateur et président-directeur général de Stoïk.

L’offre en question s’adresse à toutes les entreprises réalisant un chiffre d’affaires inférieur à 250 millions d’euros, soit un niveau supérieur à sa cible initiale de TPE/PME réalisant un chiffre d’affaires inférieur à 50 millions d’euros. «Cette cible est effective depuis quelques mois déjà et nous permet de souscrire des risques certes plus complexes mais avec de meilleurs ratios de primes», analyse Jules Veyrat.

Objectif 5.000 polices

Quelque mois après l’annonce de son partenariat avec BNP Paribas, Stoïk démontre sa dynamique de croissance. La jeune pousse créée début 2021 a levé près de 15 millions d’euros en 2022 pour assurer les PME contre le risque cyber. Elle revendique déjà près de 1.000 polices en portefeuille et devrait atteindre les 5.000 polices d’ici à la fin de l’année 2023 pour un total de 10 millions d’euros de primes encaissées. Fort de 50 collaborateurs et d’une fréquence de sinistres deux fois inférieures aux standards du marché - autour de 2%-3% -, Stoïk compte plus de 1.000 courtiers actifs sur sa plateforme.

En 2022, l’assurtech a surtout accéléré sur les outils de sécurité avec le lancement d’un scan interne d’Active Directory et l’internalisation de la réponse aux incidents confiée à Vincent Nguyen, ancien chef des équipes d’intervention d’urgence en matière de cybersécurité de Wavestone. Stoïk devrait déformais s’ouvrir à d’autres pays européens en 2023 tout en continuant à labourer le marché tricolore. En 2021, les cotisations de l’assurance cyber ont progressé de 52% par rapport à 2020 pour atteindre 219 millions d’euros dans l’Hexagone, selon France Assureurs.