Scor nomme un nouveau directeur des ressources humaines

Avec les départs, les nominations s’enchaînent chez Scor. Le groupe de réassurance français a annoncé mardi matin la nomination de Yves Goldschild, directeur des rémunérations et avantages sociaux de Scor, au poste de directeur des ressources humaines groupe. Il remplace Emmanuel Joffre, qui occupait le poste depuis avril 2020 et quitte le groupe «pour poursuivre d’autres opportunités professionnelles». Yves Goldschild, qui reportera à la secrétaire générale du groupe et directrice du développement durable Claire Le Gall-Robinson, a rejoint Scor en 2020 en provenance de TechnipFMC où il était en charge des en charge des rémunérations et avantages sociaux d’abord pour la France puis pour la région Europe, Moyen-Orient, Afrique.