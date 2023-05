Prudential se sépare de son directeur financier

Une éviction surprise et immédiate. L’assureur britannique Prudential, très actif en Asie, a annoncé mercredi la désignation de Ben Bulmer pour remplacer avec effet immédiat son directeur financier James Turner.

Ce départ inattendu intervient au terme d’une enquête interne. Selon Prudentiel, cette revue des procédures propres au groupe a démontré que les conditions prévues lors d’un recrutement – qui n’a pas été conduit à son terme – n’avaient pas été respectées.

Le conseil d’administration de Prudential avait été informé de l’affaire à la mi-mars et a nommé un cabinet d’avocats pour mener l’enquête, a indiqué un porte-parole de l’assureur. «Nous attendons de tous nos collègues qu’ils adhèrent aux normes et comportements professionnels les plus élevés», a déclaré le directeur général Anil Wadhwani, citant les dispositions du code.

«Le groupe se fixe des normes élevées et M. Turner n’a pas été à la hauteur à cette occasion», a déclaré le groupe d’assurance dans un communiqué, sans fournir davantage de détail sur les reproches envers son cadre dirigeant, qui occupait ses fonctions depuis douze ans.

Quatre mois de transition

Prudential fait valoir qu’il n’y avait aucune implication ni sur ses performances financières, ni sur ses résultats ou son fonctionnement. Malgré la sanction immédiate, la transition sera en effet réalisée d’ici à l’automne. Alors que James Turner demeurera durant quatre mois pour assurer la transition, Ben Bulmer, son successeur, fait figure de vétéran du groupe où il travaille depuis 26 ans, supervisant les questions financières liées à l’assurance et à la gestion d’actifs.

En dépit du discours convenu de l’assureur, les investisseurs ne masquent pas leur irritation. Mercredi, en fin de matinée, l’action Prudential plc, qui pèse 30 milliards de livres de capitalisation boursière, abandonne près de 3 % à Londres.

(Avec agences)

A lire aussi: