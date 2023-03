Philippe Heim est reconduit à la présidence de La Banque Postale

Philippe Heim rempile à la tête de La Banque Postale. Réuni mercredi, le conseil de surveillance de la banque publique l’a reconduit dans ses fonctions de président du directoire pour 5 ans. Il a également renouvelé les 3 autres membres du directoire de La Banque Postale : Stéphane Dedeyan, directeur général de CNP Assurances, Marion Rouso, directrice générale de la banque de détail, et Bertrand Cousin, directeur général de la banque de financement et d’investissement. Un cinquième membre du directoire a été nommé : Perrine Kaltwasser, directrice générale des risques, de la conformité et du secrétariat général du conglomérat financier.