Olivier Farouz, président de Groupe Premium

Le marché du courtage d’assurance s’est replié en 2020. Est-ce pareil pour le groupe Premium ?

Au contraire. Cette activité représente 78 % de notre chiffre d’affaires et de notre Ebitda en 2020. Nos revenus ont triplé en trois ans et encore augmenté de 29 % entre 2019 et 2020, à 67 millions d’euros.

L’entrée d’Eurazeo au capital du groupe illustre l’appétit des fonds d’investissement pour le courtage. Est-ce pour vous le top départ d’une course aux acquisitions ?

Cette opération valorise notre groupe 290 millions d’euros, avec une part de dette. Eurazeo PME (51 % du capital avec Montefiore Investment) apporte 100 millions d’euros, le management 75 millions. Cela va nous permettre de conforter notre modèle – unique entre l’épargne retraite (à travers ses marques Predictis et Capfinances) et la gestion Flornoy, avec 700 mandataires qui travaillent pour nous –, renforcé par l’essor du plan d’épargne retraite (PER) individuel. Désormais, nous pouvons envisager des acquisitions qui viendront consolider notre force de vente et notre activité de PER, que nous avons été les premiers à distribuer depuis la loi Pacte. Par ailleurs, d’ici à la fin juin, nous devrions conclure le rachat de la société de gestion Ferri.

Quelle serait la taille de vos cibles ?

Nous avons un large éventail de cibles d’acquisitions. Nous regardons des dossiers à partir de 100 millions d’euros d’encours sous gestion, mais analysons également les synergies possibles avec des groupes représentant plusieurs milliards d’encours sous gestion. Les acteurs concernés pourront associer leurs compétences à notre dynamique, très structurée autour du courtage d’assurance, de notre certification ISO 9001 pour un management de qualité, mais aussi à nos valeurs qui sont essentielles pour le groupe, notamment la mixité (nous avons 50 % de femmes au sein du groupe), la diversité et la méritocratie.