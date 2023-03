Monaco précise sa définition des investisseurs professionnels

La principauté de Monaco monte d’un cran dans la professionnalisation du secteur local de la gestion d’actifs. L’Etat monégasque a amendé sa loi sur les activités financières, datant de septembre 2007 et qui avait déjà été amendée en décembre 2021 et courant 2022, pour redéfinir la typologie des investisseurs professionnels. Une ordonnance souveraine a été publiée en ce sens, vendredi 10 février. Au sens de la loi monégasque, sont donc désormais considérés comme investisseurs professionnels: les entités agréées ou réglementées à Monaco ou à l’étranger pour exercer des activités financières; les sociétés réunissant au moins deux des critères suivants: un total de bilan égal ou supérieur à 20millions d’euros, un chiffre d’affaires égal ou supérieur à 40 millions d’euros et des capitaux propres égaux ou supérieurs à 2 millions d’euros; les investisseurs institutionnels; les gouvernements, les banques centrales, les institutions internationales. L’article de la loi monégasque amendé précise que les investisseurs n’entrant pas dans ces catégories – y compris les personnes physiques –«peuvent être considérés comme des investisseurs professionnels si leurs compétences, leur expérience et leurs connaissances en matière d’investissement leur permettent d’évaluer les mérites et les risques encourus des services ou des transactions envisagés». L’investisseur doit répondre à l’un des deux critères suivants. Soit la valeur de son portefeuille d’instruments financiers, augmentée des dépôts bancaires, est supérieure à un million d’euros. Soit l’investisseur occupe depuis au moins un an ou a occupé pendant au moins un an, dans le secteur financier, une position professionnelle requérant une connaissance des services ou des transactions envisagés. En outre, pour être catégorisés comme des investisseurs professionnels, il faut que ces investisseurs, qui remplissent l’un de ces critères, «notifient par écrit à la société agréée leur souhait d’être traités comme tels, soit pour toutes les opérations à venir soit pour le service ou la transaction envisagés». Aussi lorsque des entités ou personnes non agréées vont démarcher des clients d’une société agréée, domiciliés à Monaco, la présence d’un représentant de la société agréée est désormais requise lors de la rencontre entre son client et la personne ou l’entité non agréée. Certifications Les nouveaux amendements de la loi concernent aussi les certifications professionnelles. Les responsables du contrôle interne et les personnes qu’ils dirigent «sont tenues d’obtenir une certification professionnelle dénommée «contrôle interne des activités financières»». Pour les gérants, vendeurs, analystes financiers, opérateurs de salles de marchés et leur responsable direct, ils devront obtenir une certification professionnelle dénommée «bancaire, financière et environnementale, sociétale et gouvernance». Les agents d’accueil, guichetiers et les conseillers clientèle de banque de détail ne sont pas inclus dans la classification des «vendeurs» au sens de cet amendement.La loi précise d’ailleurs les rôles de chacun. Les certifications sont délivrées par l’Association monégasque des activités financières (Amaf), l’association de place locale. C’est à elle que revient l’organisation des sessions de formation et d’examens de connaissances, en concertation avec le régulateur monégasque, la Commission de contrôle des activités financières (CCAF). Cependant, la loi prévoit plusieurs modalités permettant aux gérants, vendeurs, analystes financiers et opérateurs de salles de marchés d'être dispensés des sessions de formation et examens de connaissances. Elle établit par ailleurs une commission des certifications professionnelles.