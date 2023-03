Malakoff Humanis opte pour la redistribution aux assurés

Malakoff Humanis ancre sa volonté de redistribution dans ses indicateurs techniques. Le groupe de protection sociale, qui fête les quatre ans de la fusion entre Malakoff Médéric et Humanis, prépare un nouveau plan stratégique 2023-2026 intitulé «Smile 26». Outre l’ambition de faire de Malakoff Humanis «le compagnon qui agit pour une protection sociale simple et responsable», ce plan intégrera un objectif de ratio combiné supérieur à 100%, indiquant que ses dépenses seront supérieures à ses recettes. «Nous visons à moyen terme un ratio combiné de 101,5%», a ainsi affirmé devant la presse Thomas Saunier, directeur général de Malakoff Humanis.

Pour atteindre cet objectif, le groupe de protection sociale devra améliorer la performance de 2022. Au titre de l’année précédente, le ratio combiné ressort ainsi à 102,9%, contre un objectif initial de 102%, en raison de la croissance des dépenses de santé, du 100% santé et des transferts de l’assurance maladie obligatoire vers l’assurance maladie complémentaire. La santé représente environ 75% de ses activités en hausse de 4% à fin 2022 à 6,4 milliards d’euros, contre environ 85% avant la fusion.

Résultat net de 168 millions d’euros

En particulier, la sinistralité dérape plus en santé collective (+4,7%), qui représente 2,9 milliards d’euros de chiffre d’affaires, qu’en individuelle (5,7%). Malakoff Humanis enregistre en conséquence un ratio combiné de 104% en santé collective et inférieur à 100% en individuel. Pour retrouver un meilleur ratio technique en santé collective, il mise sur des hausses de tarifs, l’abandon de certains contrats et la baisse de ses frais de gestion. «En santé individuelle, notre ratio combiné était trop bon», explique au contraire Thomas Saunier. Malakoff Humanis laisse donc le ratio remonter, et n’a pas appliqué de croissance des tarifs pour près de 85% des contrats.

Cela n’empêche pas Malakoff Humanis d’afficher un résultat net positif au titre de l’année 2022. L’an passé, le groupe a dégagé un résultat net de 168 millions d’euros, en baisse par rapport au bénéfice de 222 millions d’euros de 2021 tiré par des éléments exceptionnels. «Ces résultats, qui sont bons et raisonnables, s’inscrivent dans une chronique durable pour Malakoff Humanis», a expliqué Thomas Saunier. Fort d’un ratio de solvabilité 2 de 246% et de 8,2 milliards d’euros de fonds propres S2, le groupe, qui a terminé la restructuration liée à sa fusion avec la migration vers un seul outil informatique fin 2022, plonge vers son nouveau plan à horizon 2026.