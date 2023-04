« L’utilisation des données n’est pas possible partout »

Florian Graillot, cofondateur et associé d’Astorya VC

Lemonade est déjà présente sur le marché européen et français. Avec quel succès ?

Lemonade est la première assurtech américaine à s’être exportée d’abord aux Pays-Bas en 2019, puis en Allemagne et enfin en France fin 2020. Or Lemonade a généré moins de 100.000 dollars (88.500 euros) de primes d’assurance sur sa première année d’exercice en Allemagne, ce qui est décevant et montre l’importance de la concurrence locale. Lemonade est aussi entrée sur le marché français au moment même où Luko venait de lever 47,8 millions d’euros.

Quels sont les obstacles à une duplication du modèle des grandes assurtechs américaines ?

Le volet réglementaire n’est pas vraiment un obstacle. Le vrai enjeu est la localisation. Cela nécessite de rédiger les textes dans la langue locale et d’avoir une équipe sur place et des natifs pour comprendre la culture et le client final. La question des données est aussi centrale. L’utilisation faite des données par les assurtechs aux Etats-Unis comme Hippo pour son assurance habitation n’est pas toujours possible en France.

Ont-elles intérêt à s’exporter en Europe ?

La croissance en dehors de son pays d’origine est un bon moyen de continuer à croître vite à moindre coût. Dans le cas des assurtechs américaines dont le cœur de cible est les millennials, il est parfois plus facile de viser sa cible ailleurs sur un nouveau marché que d’élargir sa base de clientèle sur son marché domestique. Cela permet d’avoir un coût d’acquisition client modéré. Mais pour l’instant, en dehors de Lemonade, les assurtechs américaines comme Hippo ou Root n’ont pas annoncé de projet d’internationalisation et cherchent surtout à se développer au sein des Etats-Unis qui est un grand marché. Mais l’inverse est aussi possible. BoughtByMany, la plus grosse assurtech B2C en Europe, positionnée sur l’assurance chiens-chats, s’est lancée aux Etats-Unis en 2021 sous la marque ManyPets.