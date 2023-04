L’intégration de PartnerRe sourit à Covéa

Covéa (Maaf, MMA, GMF) profite pleinement de l’acquisition de PartnerRe depuis juillet 2022, obtenue pour un prix de 7,8 milliards d’euros. Les primes acquises s’élèvent de 19% à 22,7 milliards d’euros, dont 4,1 milliards venant du réassureur bermudien. Le groupe diversifie ses revenus. La réassurance représente désormais 38% de l’activité, contre 9% auparavant, avec une nouvelle exposition en Asie, Amérique latine, Amérique du Nord. Le ratio combiné s’établit à 98,2% en 2022, contre 97,1% en 2021, grâce à la contribution de PartnerRe, dans un contexte difficile pour l’assurance avec des sinistres climatiques exceptionnels (grêle, sécheresses) et une inflation pesant sur les dossiers à régler et les provisions.

«PartnerRe présente une activité saine, rentable, utile pour le futur du groupe. Nous ne souhaitons pas le dénaturer. La rentabilité a été au rendez-vous en 2022. Mais il ne faut pas se bercer d’illusions, il y aura dans le futur des périodes de gros temps», prévient Thierry Derez, le directeur général de Covéa, lors de la présentation des résultats. L’arrivée du réassureur au sein du groupe permet de profiter de cycles différents. «Aujourd’hui, les tarifs sont nettement à la hausse en réassurance, ce qui est moins favorable pour les cédantes [assureurs, NDLR]. Cependant, les points d’attachement de l’entrée des réassureurs dans les programmes [partie du montant d’un sinistre qui reste à la charge de l’assureur quand il y a réassurance non proportionnelle, NDLR] ont considérablement augmenté partout dans le monde, ce qui accroît la volatilité des résultats chez les assureurs», ajoute Thierry Derez.

Le résultat net du groupe grimpe de 7%, à 896 millions d’euros, dont 348 millions apportés par PartnerRe. Point noir : en assurance internationale, Covéa encaisse 117 millions de pertes de résultat net en raison des mauvaises performances de sa filiale en Grande-Bretagne. «Nous sommes dans une construction de longue haleine, chaque année est une petite étape. Nous nous concentrons toujours sur un développement rentable», insiste Thierry Derez, faisant par exemple référence aux activités britanniques.

A lire aussi:

Des politiques coordonnées dans les investissements

Covéa et PartnerRe mènent leur rapprochement en commençant par les fonctions finance, comptable, et d’investissement. Concernant leur portefeuille d’actifs financiers – 104 milliards d’encours pour Covéa et 19 milliards (à fin 2022) pour PartnerRe –, les deux groupes établissent «une coordination complète» de leurs décisions de placements. «Pour les cessions d’actifs, notamment actions, nous avons coordonné nos décisions. Nous pilotons le risque global du groupe. Côté France, nous avons par exemple réduit nos expositions sur les actions Etats-Unis, où PartnerRe est déjà très présent, afin de ne pas prendre trop de risques», commente Olivier Le Borgne, directeur des investissements de Covéa. Cela a également été le cas pour réduire les risques sur les valeurs bancaires.

A lire aussi:

700 millions de moins-values latentes

En 2022, «face à un marché volatil, incertain», Covéa a réduit son exposition actions dès le début d’année et géré les portefeuilles de façon dynamique, avec des achats d’environ 2 milliards en période de baisse et des ventes de 3 milliards en période de hausse. Le groupe dégage environ 500 millions d’euros de plus-values.

La très forte hausse des taux d’intérêt en 2022 (300 points de base) a permis à Covéa de placer 12 milliards d’euros sur des produits de taux. Le rendement de son fonds général s’améliore à 2,5%, contre 2,2% en 2021. Le groupe a également profité de ses obligations indexées sur l’inflation, qui se sont revalorisées. En revanche, la hausse des taux et la baisse des marchés actions font fondre les 13 milliards de plus-values latentes de 2021 à 700 millions d’euros de moins-values latentes. Elles représentent 8% de la valeur des obligations. «Les moins-values vont se réduire dans le temps au fur et à mesure que les obligations arrivent à échéance», souligne Olivier Le Borgne. Le portefeuille de Covéa affiche 80% d’obligations (dont 46% de souverains et 16% de corporates). Les actions pèsent 11% et l’immobilier 8%.