Les régulateurs cherchent l'équilibre face aux nouveaux défis de la finance

D’où viendra la prochaine crise financièreinternationale ? Chacun y va de son pronostic. Les régulateurs des marchés financiers préfèrent la prévoir afin d’éviter qu’elle ne se produise. Or, les zones de risques à surveiller s’accumulent pour les gendarmes de la finance, dont l’association mondiale – l’Organisation internationale des commissions de valeurs – s’est réunie, jeudi 20 octobre à Marrakech, à l’occasion d’une conférence organisée par l’Autorité marocaine desmarchés de capitaux (AMMC).

Ashley Alder, qui vient de passer le relais de la présidence de l’OICV au vice-président Jean-Paul Servais, a le sentiment que les régulateurs et une approche mondiale cohérente sont plus que jamais nécessaires pour faire face à l’émergence de défis financiers transfrontaliers. Il prend en exemple les crypto-actifs, sur lesquels l’OICV livrera une première salve de recommandations sur la mise en place d’un cadre réglementaire au niveau national d’ici mi-2023, et la finance climatique.

Son successeur, également président du régulateur belge FSMA, observe que l’heure n’est plus à tirer les leçons des crises financières de ces 20 dernières années mais à anticiper les risques qui pourraient provoquer celles de demain. Dès lors, comment rendre agile un écosystème, comment gérer des défis qui sont tirés par la demande des investisseurs, que faut-il prioriser, sont des questions qui se posent aux régulateurs. «Avoir des marchés de plus en plus sophistiqués ne veut pas dire que nous devons avoir un langage de plus en plus sophistiqué. Nous, régulateurs, devons expliquer qui nous sommes, ce que nous faisons et pourquoi. Il faut un équilibre adéquat entre la régulation, l’innovation et l’éducation financière et la protection de l’investisseur», dit Jean-Paul Servais.

Même son de cloche chez Nadia Fettah Alaoui, ministre marocaine de l’économie et des finances, qui se demande « comment réguler les marchés comme un matériau composite qui serait dur et souple à la fois ». « La gestion de l’imprévisible et la nécessité qui en découle d’être agile et pragmatique fait partie de notre quotidien. Les deux dernières années n’étaient pas le produit d’un choc de cycle classique mais quelque chose de très différent. Mais les marchés ont montré de la résilience, les mécanismes de liquidité ont fonctionné. Il ne faut pas surréagir et rester disciplinés», souligne-t-elle à l’attention des régulateurs.

Le levier dans le viseur

Dans cet océan de risques toujours plus étendu, comment reconnaître une crise financière qui pointe à l’horizon? Maryam Buti Al Suwaidi, directrice générale du régulateur émirati Securities and Commodities Authority (SCA), estime que les précédents tourments des marchés financiers ont permis d’identifier des éléments déclencheurs de crises. «Dans les crises que nous avons connu depuis 20 ans, la dette ou l’effet de levier étaient le point de départ. Il faut identifier de quel secteur ou de quel pays cet élément déclencheur viendra. Cela peut venir du défaut d’un pays sur sa dette ou d’un secteur de façon générale comme l’immobilier en Chine », dit-elle, plaçant géopolitique et technologie en tête des préoccupations majeures des régulateurs.

Pour Viswanathan Shankar, directeur général de Gateway Partners et ancien directeur général Europe, Moyen-Orient, Afrique et Amériques de Standard Chartered Bank, les régulateurs doivent changer de perspective quand ils s’intéressent au levier dans les marchés.«Il faut le regarder à un niveau systémique et non à un niveau individuel», clame-t-il, citant en guise d’exemple le récent arrêt ou presque du marché des obligations souveraines britanniques. Son pronostic pour la prochaine crise? «Elle peut venir d’une partie de monde où l’investissement privé n’est pas régulé ou du fait que la Chine, un marché émergent, soit le plus grand détenteur de bons du Trésor américain».