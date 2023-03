Les mutualistes misent sur la réassurance pour écouler leurs réserves

Les mutualistes ont doublé les fonds d’investissements et les assureurs capitalistes. Le groupe public de réassurance CCR a confirmé mercredi avoir conclu un accord d’exclusivitéavec le consortium formé par SMABTP et MACSF en vue de céder le contrôle de sa filiale de réassurance de marché CCR RE. Les deux assureurs valoriseraient CCR Re sur la base de ses fonds propres économiques « près de 1 milliard d’euros », puis mèneraient une augmentation de capital de 200 millions d’euros, ce qui leur permettrait d’acquérir 75% du capital. A terme, SMABTP détiendrait 56,25% du capital et MACSF 18,75% avant de racheter en 2026, en cas d’exercice de l’option de vente dont dispose CCR, les 25% du capital manquants.

Diversifier ses revenus

Après le rachat de PartnerRe par Covéa clôturée en 2022, il s’agit de la deuxième opération en trois ans annoncée par des assureurs mutualistes français dans la réassurance. Ces acteurs, qui n’ont pas d’actionnaires à rémunérer, disposent d’importantes réserves de fonds propres accumulées au fil des années et de taux de solvabilité très élevés. « Nos réserves de fonds propres sont importantes et nous avons pris la décision de réaliser cet investissement qui est diversifiant. MACSF agit plutôt dans cette opération en position de suiveur de SMABTP qui est une mutuelle assez proche en termes de taille et qui est dédiée à une profession comme nous », explique Stéphane Dessirier, directeur général du groupe MACSF. A fin 2021, le spécialiste de l’assurance des professionnels de santé qui fait également partie des investisseurs engagés dans l’opération sauvetage d’Orpea, affichait 3,6 milliards d’euros de fonds propres pour un ratio de solvabilité de 274%.

Pour SMABTP, spécialiste de l’assurance de la construction et de l’immobilier, les fonds propres éligibles solvabilité 2 ressortent fin 2021 à 8 milliards d’euros pour un ratio de solvabilité de 277%. « Il s’agit d’un investissement de diversification de nos revenus car les cycles de la réassurance n’ont rien à voir avec les cycles du BTP qui sont les cycles principaux auxquels nous sommes soumis. D’autant que les marges de réassureurs commencent à s’améliorer avec un début de cycle haussier, ce qui est un bon moment pour entrer dans ces activités », analyse Maxence Hecquard, adjoint au directeur des investissements du groupe et responsable de la croissance externe.

Connaissance des risques

Mais la diversification des revenus n’est pas la seule explication. « Le dossier nous a aussi séduit par l’intervention sur des risques que nous connaissons bien et le peu d’intervention sur des risques sur lesquels nous avons, au contraire, peu d’appétit, à savoir les catastrophes naturelles en Amérique du Nord », ajoute Maxence Hecquard. Fin 2021,le portefeuille de CCR Re était majoritairement tourné vers la réassurance non vie à 64,7%, dont 30,1% de dommages et risques divers et 13,8% d’auto et RC, et 35,3% de réassurance vie, dont 23,4% de prévoyance et 8,1% de santé.

Avec l’émergence de nouveaux risques, la multiplication des catastrophes naturelles entrainée par le réchauffement climatique, l’assurance est confrontée à un défi de modélisation et de tarification des risques. Les activités de réassurance permettent aux compagnies et aux mutuelles de mieux appréhender leur environnement. « L’opération nous permet d’avoir accès à des informations qui nous intéressent sur le marché de la réassurance mondiale. Nous ne voulons pas faire de CCR RE un outil opérationnel mais soutenir la stratégie de croissance maitrisée et rentable. Il n’y a pas de volonté d’interférer dans la conduite opérationnelle de CCR Re », rapporte Stéphane Dessirier.

Renforcer les réserves de CCR

Pour la Caisse Centrale de Réassurance, qui avait créé CCR Re en 2016 pour abriter ses activités commerciales concurrentielles et avait à l’occasion injecté 350 millions d’euros, l’opération fait aussi sens. Le groupe devrait utiliser les produits de cette cession pour renforcer ses moyens afin de gérer le régime des catastrophes naturelles. Le réassureur a récemment chiffré à 420 millions d’euros le déficit de financement du régime par an à horizon 2050. « Nous avons de fortes pressions sur les plus-values latentes obligataires. Cette plus-value sur valeur comptable vient à point nommé dans le contexte où le bilan de la CCR n’est pas le plus robuste qu’on puisse souhaiter pour continuer à assurer les sinistres liés aux changements climatiques qui se produisent », explique Jacques Le Pape.