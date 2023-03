Les Etats-Unis font bloc autour de leurs banques régionales

Plus d’une semaine après la faillite de Silicon Valley Bank et de Signature Bank, les Etats-Unis continuent de se débattre afin d’éviter une nouvelle débâcle. D’autres banques régionales, essentielles dans le financement du tissu économique local, se montrent en effet particulièrement vulnérables à une fuite des dépôts. Dans l’œil du cyclone, First Republic Bank, qui offre des services de banque privée et de gestion de fortune en Californie et sur la côte Est, a essuyé depuis la déflagration du 10 mars quelque 70 milliards de dollars de retraits. Echaudés par la chute éclair de SVB, ses clients se sont empressés de reloger leurs fonds au sein des grandes banques américaines, réputées plus sûres car too big to fail… et surtout mieux régulées.

Mais les grandes banques ne sont pas pour autant immunisées contre un risque de contagion. Pour éviter que ne tombe un autre maillon faible, elles sont donc venues à la rescousse de First Republic Banken lui octroyant une ligne de 30 milliards de dollars de liquidité. Ce garde-fou risque toutefois de ne pas suffire. Lundi, le titre de la banque basée à San Francisco dévissait de 47%, après que l’agence S&P Global Ratings a dégradé sa notation pour la deuxième fois en moins d’une semaine, à B+ sous surveillance négative. Il se reprenait de plus de 40% mardi, mais a perdu 90% de sa valeur depuis la chute de SVB.

Vigilance sur First Republic Bank

Jamie Dimon, le patron de JPMorgan qui a contribué au soutien express de la banque régionale, aurait lui-même pris les devants. A en croire le Wall Street Journal, il plancherait sur une solution inédite d’«infusion du capital», consistant à transformer les 30 milliards de dépôts injectés par la coalition de onze banques en fonds propres. Il aurait ainsi profité d’un congrès annuel du secteur, le Global Financial Services Forum se déroulant ce mardi pour engager, en marge de l’événement, des discussions avec Jane Fraser, la patronne de Citi et David Solomon, le directeur général de Goldman Sachs. Si la crise de confiance vis-à-vis de First Republic Bank venait à s’aggraver, les grandes banques américaines pourraient être amenées à injecter directement du capital dans la banque régionale… A moins que cette dernière ne fasse appel à d’autres investisseurs.

Tout comme SVB, First Republic Bank a investi dans des bons du Trésor qui ont perdu de la valeur depuis que la Réserve fédérale a remonté ses taux. Selon l’agence Moody’s, les pertes non réalisées dans son portefeuille d’obligations détenues à long terme représentent un choc négatif potentiel de 37,7% sur son ratio de capital CET1 en cas de vente forcée. A l’image encore de SVB, la plupart des dépôts de la banque californienne ne sont pas assurés car ils excèdent le seuil de 250.000 dollars par déposant garantis par l’agence fédérale, la FDIC. Un verrou que les autorités n’ont toutefois pas hésité à faire sauter dans le cas de SVB afin de garantir tous les dépôts des start-up clientes de la banque.

Cette solution exceptionnelle, qui n’est pas prévue par l’arsenal réglementaire outre-Atlantique, commence à inspirer les banques régionales. Après avoir bénéficié de la dérégulation bancaire sous la présidence de Donald Trump qui a allégé leurs obligations, elles réclament désormais que l’ensemble de leurs dépôts puissent être garantis temporairement en cas de crise. L’Association des banques de taille moyenne, dont le bilan peut atteindre jusqu’à 100 milliards de dollars, redoute en effet que ses adhérents ne subissent des retraits massifs au profit des grandes banques si un autre acteur régional venait à faire faillite.

Le Congrès divisé sur une garantie illimitée des dépôts

La pérennisation d’un filet de sécurité illimité est loin de faire l’unanimité au sein du Congrès. Tandis que les autorités fédérales ont répété qu’«aucun contribuable américain» ne paierait directement pour les start-up de la Silicon Valley, c’est bien le Fonds d’assurance des dépôts (Insurance Deposit Fund), financé par les primes versées par les banques adhérentes, qui a été mis à contribution. Et si celui-ci se trouve un jour siphonné, il y a fort à parier que le Trésor lui-même devra intervenir pour rembourser les déposants.

Le département du Trésor n’a pas officiellement confirmé qu’il explorait cette piste. Sa secrétaire Janet Yellen a toutefois assuré mardi que l’intervention fédérale avait été «nécessaire pour protéger le système bancaire américain dans son ensemble», lors d’un discours devant l’Association des banquiers américains. «Des actions similaires pourraient être mises en place si de petites institutions venaient à souffrir de retraits de dépôts posant un risque de contagion», a ajouté l’ancienne présidente de la Fed.

Des déclarations qui montrent, une fois de plus, le caractère très aléatoire de l’application des règles construites dans l’après-crise financière, la loi Dodd-Frank de 2010 n’ayant cessé de subir des coups de canif. «La crise bancaire fait apparaître au grand jour les faiblesses de la régulation américaine en matière de prévention et de supervision. Dans le dossier SVB, le superviseur californien n’a pas fait son travail», lance un superviseur européen. «On peut reconnaître aux autorités américaines d’avoir su réagir très vite et très fort, a posteriori, poursuit-il. Mais le déséquilibre entre l’action ex-ante et ex-post accroît à chaque crise l’aléa moral». Les conclusions de l’enquête menée par le responsable de la supervision de la Fed, Michael Barr, sur le cas SVB sont attendues pour le 1er mai.

