Les banques ont versé des dividendes records au deuxième trimestre

Jamais les investisseurs n’avaient reçu autant en trois mois. Selon le dernier rapport de Janus Henderson, les entreprises ont versé 568,1 milliards de dollars de dividendes au deuxième trimestre, qui est traditionnellement le plus important de l’année car il concentre l’essentiel des paiements en Europe. Un montant record en hausse de 4,9% et même de 6,3% si on exclut les coupons exceptionnels qui avaient atteint un niveau hors norme en 2022. Pour l’ensemble de l’année, les spécialistes de Janus Henderson anticipent toujours une croissance sous-jacente de 5%, à 1.640 milliards de dollars, «en raison de l’incertitude économique persistante».

La progression du deuxième trimestre a été portée par les banques, qui représentent la moitié de la hausse des versements, selon le gestionnaire d’actifs. Le secteur a rendu 83,3 milliards de dollars à ses actionnaires sur la période. Un chiffre record et en hausse de 19,7%. «HSBC, qui a rétabli son versement trimestriel pour la première fois depuis la période pré-pandémique, réalise de loin la plus forte augmentation et devrait être le plus fort contributeur à la hausse mondiale des dividendes sur l’ensemble de l’année 2023», indique Janus Henderson.

54 milliards en France

Les banques et les valeurs financières en général occupent d’ailleurs une belle place parmi les principaux payeurs du deuxième trimestre. Un classement logiquement dominé par les sociétés européennes à cette période de l’année. HSBC arrive deuxième, juste derrière Nestlé et devant Mercedes. BNP Paribas est sixième, Allianz huitième, Axa dixième et Nordea Bank entre dans le top 20.

Les distributions de dividendes ont également atteint un nouveau sommet en Europe (hors Royaume-Uni) et en France. Sur le Vieux-Continent, 184,5 milliards de dollars de coupons ont été versés, en hausse sous-jacente de 10%, dont 53,9 milliards dans l’Hexagone (+10,3%). En France, une forte contribution est venue «des secteurs de la consommation, de la santé et des services financiers», indique Janus Henderson. Aucune entreprise française de l’indice du gestionnaire d’actif n’a réduit son dividende, hors EDF qui faisait l’objet d’une OPA.

Aux Etats-Unis, la distribution a décéléré pour le sixième trimestre consécutif pour atteindre 148 milliards de dollars (+4,6% en sous-jacent). La dynamique demeure néanmoins solide selon le gestionnaire d’actifs qui constate que 98% des entreprises de l’indice ont maintenu ou augmenté leur dividende «ce qui est nettement supérieur à la moyenne mondiale».

