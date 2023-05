Les banques italiennes démarrent l’année en fanfare

«Un trimestre à encadrer». C’est en ces termes que la presse italienne a salué les très bons résultats de ses banques. Au total, les cinq principaux établissements du pays (Intesa Sanpaolo, UniCredit, Banco BPM, BPER et Banca MPS) ont généré des bénéfices agrégés de 4,8 milliards d’euros au premier trimestre 2023, soit près de trois fois les résultats obtenus une année auparavant.

Intesa Sanpaolo a ainsi clôturé ses comptes du premier trimestre avec un bénéfice de 1,956 milliard d’euros, soit presque le double du bénéfice de 1,043 milliard durant la même période en 2022.

UniCredit a réalisé son meilleur bénéfice net trimestriel à 2,06 milliards d’euros, contre 247 millions un an plus tôt, pénalisé par les importantes provisions dues à sa forte exposition à la Russie.

Monte dei Paschi a également enregistré un bénéfice de 235,7 millions d’euros, contre 9,7 millions au premier trimestre 2022, tandis que le numéro trois de la banque italienne BPM a vu ses bénéfices grimper de 49% sur une année à 265 millions d’euros.

La hausse des taux a largement dopé les revenus nets d’intérêts, qui sont ressortis en hausse de 56% sur une année, et de 3% par comparaison au dernier trimestre 2022. Les établissements se sont aussi montrés vigilants sur la maîtrise de leurs coûts d’exploitation. Au total, ces derniers sont ressortis en hausse de 1% sur le trimestre comparé au premier trimestre 2022, mais en baisse de 14% comparé au dernier trimestre 2022 : «ce résultat s’explique essentiellement par les bénéfices consécutifs aux processus de restructuration mis en place depuis un certain nombre d’années par les banques, ce qui a aussi permis de compenser en partie la pression provoquée par la hausse de l’inflation», explique Andrea Costanzo, vice-président global FIG chez DBRS Morningstar.

Méfiance sur les dépôts

Les banques italiennes s’attendent néanmoins à une détérioration de la qualité des actifs dans les prochains mois : si l’on exclut celles inscrites l’an dernier sur la Russie, les provisions étaient plus de deux fois plus élevées de janvier à mars qu’une année auparavant.

Les dépôts, qui représentent près des deux tiers de la structure de financement des banques italiennes, sont aussi ressortis en baisse de 3% par rapport à la fin de l’année dernière, conséquence de la hausse de l’inflation, mais aussi de l’augmentation du service de la dette qui a pesé sur la liquidité des ménages et des entreprises. «Les clients sont à la recherche de rendements plus importants, ce qui fait qu’une partie de leurs fonds sont transférés au sein de ces mêmes établissements bancaires, mais dans leurs divisions de conservation ou de gestion d’actifs», poursuit l’analyste de DBRS Morningstar.

A lire aussi:

Pas de quoi paniquer : à la fin du premier trimestre 2023, les dépôts étaient 24% plus importants qu’à la fin 2019, signe de l’accumulation d’économies des ménages et des entreprises durant le Covid. «Les banques italiennes mènent des campagnes commerciales pour relancer des produits tels que les dépôts et les comptes à terme, qui avaient été laissés de côté ces dernières années», poursuit Andrea Costanzo, «tout en contribuant à fidéliser les clients, l’offre de ces produits peut toutefois augmenter le coût du financement». Le remboursement des opérations de refinancement à long terme ciblées de la Banque centrale européenne (TLTRO) pourrait aussi peser sur les coûts de financement : environ 45% de l’encours des TLTRO des banques italiennes arriveront à échéance en juin 2023, le reste devant être remboursé d’ici fin 2024. «Le remboursement devrait être gérable pour les banques italiennes, dans la mesure où elles disposent d’environ 255 milliards d’euros d’excès de liquidités», explique Andrea Costanzo, «mais si la plupart des TLTRO seront remboursées avec les liquidités existantes, nous nous attendons à ce que les banques qui ont besoin d’accéder aux marchés ou de recourir à d’autres types de financement garanti auprès des banques centrales pour couvrir leur déficit de liquidité encourent des coûts plus élevés en raison de la hausse des taux d’intérêt». Un sujet à suivre.