Les banques françaises concrétisent la mutualisation de leurs distributeurs de billets

Annoncé en octobre 2021, le projet de mutualisation des automates de BNP Paribas, la Société Générale et du Crédit Mutuel Alliance Fédérale est officiellement sur les rails. Les trois partenaires bancaires ont dévoilé mercredi 15 février la marque de ce nouveau service commun, « Cash Services ». Il sera « progressivement déployé sur l’intégralité des automates dès le quatrième trimestre 2023 jusqu’à fin 2025, qu’ils soient implantés au sein des agences bancaires ou dans d’autres espaces publics (centres commerciaux, gares, etc.) », selon un communiqué.

Ce projet, inspiré des systèmes de « pooling » déjà à l’œuvre au Portugal, aux Pays-Bas et en Belgique, concerne près d’un tiers du parc de distributeurs de billets (DAB) en France. Ces quatre réseaux bancaires (BNP Paribas, SG, Crédit Mutuel et CIC) totalisent 15.000 automates sur 48.000. Le service sera opéré par une société commune aux trois groupes bancaires : la Société des Services Fiduciaires (S2F), dont les statuts ont été créés en juillet 2022. Selon nos informations, 150 collaborateurs issus des trois banques devraient travailler au sein de cette coentreprise. Le projet vient d’être détaillé en interne aux organisations syndicales.

25 à 30% d'économies

En mutualisant leurs DAB et donc leurs coûts de fonctionnement et de maintenance, BNP Paribas, la Société Générale et le Crédit Mutuel Alliance Fédérale (hors Arkéa) peuvent réaliser des économies non négligeables à l’heure où les retraits d’espèces chutent. Selon le rapport du Groupement des cartes bancaires, la baisse était de 23% en 2020, année Covid. Le cash représente aujourd’hui moins de 50% du volume des transactions, tandis que le coût moyen de gestion d’un automate en France oscille entre 25.000 et 32.000 euros par an.

L’investissement dans la sécurité du parc de DAB est notamment devenu une préoccupation majeure. Outre le vandalisme, les attaques à l’explosif ou bien les cyberattaques des systèmes via des malwares se généralisent. Selon une étude du cabinet Mc Kinsey, « Attacking the cost of cash » parue en 2018, la mise en commun des automates et des systèmes associés permettrait aux banques de réaliser entre 20 et 35% d’économies sur leurs coûts.

Optimisation du maillage

L’un des leviers réside dans l’optimisation du maillage géographique. Dans les agglomérations les plus denses où plusieurs DAB se succèdent dans une même rue, la rationalisation du parc semble relever de la logique pure. Mais le sujet est hautement inflammable concernant les territoires ruraux. La Banque de France a ainsi la mission de veiller à l’accessibilité des espèces sur le territoire: 99% de la population métropolitaine dispose d’un service de retrait d’argent à moins de 15 minutes en voiture, selon son dernier rapport annuel.

BNP Paribas, la Société Générale et le Crédit Mutuel promettent de « pérenniser durablement le libre-service bancaire auxquels les Français sont attachés, dans les zones urbaines comme dans les zones rurales, témoignant de l’engagement territorial et relationnel des quatre enseignes participantes ». Les partenaires ont débuté à l’automne dernier un travail de cartographie pour définir le futur maillage. Ce dernier ne devrait être dévoilé qu’en avril 2023, indique une source proche. Bien que la Banque de France conclue que la baisse de 9% du nombre de DAB observée depuis 2018 ne s’est pas faite au détriment de l’accessibilité sur le territoire, elle insiste sur la nécessité de supprimer des automates dans les zones urbaines denses… pour en créer dans les zones rurales.

De nouveaux services interbancaires

La mise en commun des moyens permettra, par ailleurs, aux partenaires bancaires d’investir pour moderniser le parc avec des automates nouvelle génération. Au Portugal, la création du réseau interbancaire Multibanco en 1983 a fait ses preuves, selon la société SIBS qui exploite le parc de 12.000 automates. « Plus de 60 services interbancaires sont disponibles sur ce pool d’automates au Portugal. Ces services (dépôts de chèques, transports, mobile phones top up, transferts interbancaires…) génèrent des nouveaux revenus pour les banques », expliquait Daniel Clemente, managing director de SIBS lors de la dernière conférence annuelle de Diebold en mai 2022. Ces nouveaux revenus seront d’autant plus intéressants pour les banques françaises que les nouveaux DAB « neutres » ne généreront plus de commissions interbancaires sur les retraits.

Les plus prudents mettent toutefois en garde contre « la complexité d’un tel projet qui nécessite des investissements coûteux en termes de migrations informatiques ». Les systèmes des automates sont actuellement connectés aux différentes infrastructures de paiement de chacune des banques partenaires. Les trois groupes devront également avancer avec les instances représentatives sur la création d’un statut social pour les 150 salariés de S2F.