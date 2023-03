Les banques américaines s’arment face au risque de récession

Traditionnel thermomètre de l’économie mondiale, les résultats des banques américaines publiés vendredi annoncent des jours difficiles. JPMorgan Chase, Morgan Stanley et Citi ont dévoilé pour le troisième trimestre des résultats nets en baisse, de respectivement 17%, 30% et 25%. En cause : un déclin des revenus dans la banque d’investissement, les clients restant attentistes dans un contexte de grande incertitude géopolitique et économique, mais aussi une hausse des provisions pour risques de crédit.

Alors que l’inflation et le resserrement monétaire font craindre un atterrissage brutal de l’économie en 2023, et que le marché immobilier aux Etats-Unis montre déjà des signes de correction, JPMorgan a pris une nouvelle provision de 808 millions de dollars et Citi de 370 millions. L’an dernier, à la même époque, JPMorgan avait relâché 2,1 milliards de dollars de réserves constituées pendant la crise du Covid-19 et Citi 1,16 milliard. Le coût du risque de la banque, qui atteint 1,36 milliard de dollars, le porte à son plus haut niveau depuis le troisième trimestre 2020.

«Des vents contraires»

En dépit des nuages noirs qui s’amoncellent sur la conjoncture outre-Atlantique, les dirigeants des banques américaines ont voulu envoyer un message de résilience aux marchés. Tandis qu’il alertait au printemps sur « l’ouragan économique » à venir, et pronostiquait en début de semaine une correction de 20 à 30% à Wall Street en cas de « récession sévère » dans 6 à 9 mois, Jamie Dimon a adouci vendredi son discours. Le patron de JPMorgan ne voit plus de risque de récession, affirme-t-il, mais « des vents contraires » contre lesquels sa banque est armée. D’ailleurs, avec un ratio de fonds propres durs (CET 1) de 12,5%, au-dessus des exigences réglementaires de Bâle 3, il espère reprendre l’an prochain le programme de rachats d’actions suspendu en juillet dernier.

Alors que le retour du risque systémique est sur toutes les lèvres, la récente envolée des contrats de protection contre le risque de défaut (credit default swap, CDS) de Credit Suisseayant ravivé de mauvais souvenirs, le directeur financier de Citi a martelé qu’il ne voyait pas venir de « crise financière ». « Rien de comparable avec ce que nous avons déjà vu », a-t-il ajouté. Et de souligner : « nous sommes préparés quel que soit l’environnement et nous conduisons des scénarios économiques de manière constante afin de nous en assurer ». Pour l’heure, Citi s’attend à une « récession légère à la mi-2023 ».

Un scénario susceptible d'évoluer

De son côté, Morgan Stanley, qui n’a pas, contrairement à ses concurrentes, augmenté ses réserves de manière significative, se montre plus réservée en matière de prévisions. Elle s’attend à ce que le brouillard sur l’évolution de l’inflation, et donc la politique monétaire américaine, se dissipe « en milieu d’année prochaine ». La banque, qui dispose d’un ratio de capital confortable de 14,8%, soit 150 points de base au-dessus des exigences réglementaires, a poursuivi au cours du trimestre écoulé son programme de rachat d’actions, à hauteur de 2,6 milliards de dollars.

Si le ralentissement de l’activité est marqué dans le conseil en fusions-acquisitions et la banque d’investissement, les banques américaines ont tout de même profité de la hausse des taux d’intérêt qui a dynamisé leurs revenus nets d’intérêt. JPMorgan et Citi ont ainsi publié des résultats supérieurs aux attentes, qui ont été plutôt bien accueillis en Bourse. Le titre de JPMorgan gagnait vendredi 3,5% après la publication, tandis que Citi bondissait de 2,5%. L’évolution de leur coût du risque au cours du prochain trimestre sera particulièrement scrutée par les analystes et les investisseurs, en tant qu’indicateur de la dégradation à venir de l’économie.