Les banques américaines risquent de décevoir les marchés

En proie à des vents contraires, les banques américaines risquent fort de ne pas enregistrer de résultats aussi florissants que l’an passé. JPMorgan Chase, Citi, Bank of America et Wells Fargo ouvrent le bal de la publication des résultats annuels outre-Atlantique ce vendredi, alors que les incertitudes géopolitiques et macroéconomiques n’ont jamais été aussi fortes. Certes, la remontée des taux enclenchée depuis la guerre en Ukraine dynamise les revenus nets d’intérêts. Mais elle a également conduit les banques américaines à passer d’importantes provisions pour couvrir les éventuelles pertes de crédit. Les résultats du troisième trimestre, en baisse de 17% pour JPMorgan et de 25% pour Citi,semblaient déjà annoncer un retournement de cycle. La revue de leurs scénarios économiques pourrait les conduire à passer de nouvelles provisions au quatrième trimestre. Selon les estimations de Refinitiv, les six plus grandes banques américaines pourraient cumuler 5,7 milliards de dollars de réserves. Les profits au quatrième trimestre pourraient ainsi baisser de 17% pour la moyenne des six banques.

Depuis le printemps, la banque d’investissement connaît un sévère ralentissement du fait de la chute des volumes de fusions-acquisitions et d’introductions en Bourse. Plus dépendantes de ces métiers, Goldman Sachs et Morgan Stanley, qui publieront leurs résultats mardi prochain, devraient être davantage affectées par ce recul.

Le trading soutient l’activité

Les activités de trading ont, elles, bénéficié de la volatilité sur les marchés depuis le printemps, en particulier dans les produits de taux et devises (FICC), contribuant à soutenir les résultats. Lors de la conférence annuelle dédiée aux services financiers organisée cet été par Goldman Sachs, la directrice générale de Citi Jane Fraser s’était ainsi montrée relativement optimiste. Elle estimait qu’une hausse de 10% des revenus du trading au quatrième trimestre devrait «compenser» un recul de 60% des revenus dans la banque d’investissement.

Les banques américaines se préparent toutefois à une sérieuse cure d’austérité. Tandis que Morgan Stanley compte supprimer 1.600 emplois, soit 2% de sa masse salariale, Goldman Sachs a commencé cette semaine à licencier des salariés dans sa banque d’investissement et sa banque commerciale. Plus de 3.000 suppressions de postes sont attendues, alors que la firme de Wall Street semble décidée à mener la chasse aux coûts. Les bonus octroyés aux banquiers d’affaires devraient également en pâtir,la baisse pouvant atteindre jusqu’à 40%.