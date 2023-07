Les banques américaines ne sont pas toutes égales face à la remontée des taux

Les banques d’investissement verront-elles bientôt la fin du tunnel ? Les grandes banques américaines, qui publient leurs résultats trimestriels à compter de vendredi, devraient connaître un sort contrasté. Tirant parti de la hausse des taux qui dynamise leurs marges nettes d’intérêt dans la banque de particuliers, les banques universelles comme JPMorgan, Wells Fargo et Bank of America devraient afficher des profits en hausse, tandis que Goldman Sachs, Citi et Morgan Stanley pourraient être à la peine au deuxième trimestre.

Selon le consensus des analystes Factset, JPMorgan, qui ouvre le bal vendredi, devrait presque doubler son bénéfice net, à 12,2 milliards de dollars. Wells Fargo devrait suivre avec un profit net en hausse de 43% à 4,47 milliards de dollars. Quant à Bank of America dont les résultats sont attendus le mardi 18 juillet, son bénéfice net devrait augmenter de 17%, à 6,9 milliards de dollars, prédisent les analystes.

La remontée des taux ne profite pas à tous de l’autre côté de l’Atlantique. Citi, Goldman Sachs et Morgan Stanley devraient continuer à souffrir du ralentissement marqué du conseil en fusions-acquisitions dans le contexte d’incertitudes macro-économiques ainsi que de la baisse des revenus amorcée dans l’activité de trading.

Ralentissement du conseil

Bien que David Solomon, le patron de Goldman Sachs, a prédit la reprise prochaine de l’activité de conseil– « il faut cinq à six trimestres pour relancer les compteurs », selon lui – le deuxième trimestre devrait confirmer la tendance observée depuis qu’a éclaté la guerre en Ukraine. La banque de Wall Street devrait accuser une baisse de 37% de ses revenus dans le conseil. Une performance qui ne sera, cette fois, pas compensée par celle du trading, ni par ses activités de banque de détail. Goldman Sachs, qui s’est engagée dans une nouvelle restructuration stratégique qui peine à montrer ses fruits, devrait enregistrer la plus mauvaise performance ce trimestre avec une baisse attendue de 57% de son bénéfice net à 1,174 milliard de dollars.

Citi devrait afficher, de son côté, un profit net en baisse de 38% à 2,776 milliards de dollars. Sa patronne Jane Fraser a déjà prévenu que l’activité de trading devrait accuser un recul de l’ordre de 20% au deuxième trimestre, du fait notamment des incertitudes ayant entouré au mois de mai le plafond de la dette américaine. Morgan Stanley, qui publiera le 18 juillet, devrait enregistrer une baisse de 15% de son bénéfice net, à 2 milliards de dollars, selon le consensus Factset.

Si les banques américaines ont passé haut la main la barre des tests de résistance, dont les résultats ont été publiés il y a deux semaines, elles opèrent «dans un environnement macro-économique qui se détériore», souligne Christopher Wolfe, analyste chez Fitch Ratings. L’agence de notation a dégradé la perspective pour l’ensemble du secteur bancaire aux Etats-Unis. Ces tests de résistance «ne reflètent pas selon lui les conditions de marché actuelles», les banques pouvant subir des secousses sur «leurs coûts de refinancement, le crédit et leur profitabilité».

Dégradation de la qualité du crédit

Bien que l’emploi américain confirme sa résistance, l’inconnue persiste sur les futures hausses de taux de la Réserve Fédérale. Les banques américaines commencent, par ailleurs, à supporter les stigmates de la crise qui devraient se traduire par la plus forte hausse des pertes enregistrées sur les crédits depuis la pandémie de Covid-19. JPMorgan, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo, Goldman Sachs et Morgan Stanley devraient enregistrer dans leurs comptes, à elles toutes, un montant de 5 milliards de dollars lié à des prêts en souffrance au cours du deuxième trimestre, selon des données d’analystes compilées par l’agence Bloomberg. Elles pourraient augmenter, en conséquence, leurs provisions pour couvrir les défauts sur les crédits de 7,6 milliards de dollars au total. La détérioration de la qualité du crédit sera particulièrement scrutée, car elle pourrait avoir un impact sur les décisions de la Fed concernant l’annulation de ses hausses de taux à l’automne prochain.

L’exposition à l’immobilier commercial reste une autre épine dans le pied des banques américaines. Wells Fargo, la banque la plus exposée au secteur, a d’ores et déjà prévenu ses investisseurs qu’elle passait une provision supplémentaire de 1 milliard de dollars afin de couvrir les pertes potentielles liées aux immeubles de bureaux. Selon les analystes, Citi, JPMorgan et BofA pourraient également revoir à la hausse leurs provisions pour couvrir leur exposition. L’immobilier commercial reste, toutefois, «davantage une préoccupation pour les banques de taille petite et moyenne», juge Fitch Ratings. Et c’est justement de ce type d'établissements qu’est née la crise qui a secoué les banques américaines à la fin du premier trimestre.