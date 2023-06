Les bancassureurs français changent de délégué général

Changement à la tête du Groupement français des bancassureurs, l’un des trois familles de France Assureurs, le lobby de l’assurance. Xavier Larnaudie-Eiffel deviendra le 1er juillet délégué général de l’association professionnelle qui rassemble les filiales d’assurance des banques. L’ancien directeur général adjoint de CNP avait rejoint le Groupement début 2023 au poste de délégué général adjoint, en vue de succéder à Jean Vecchierini de Matra.

Figure de la profession, ancien patron de la compagnie d’assurance du CIC, Jean Vecchierini de Matra assumait la fonction de délégué général depuis 2003. Durant ces vingt années, les bancassureurs n’ont cessé de gagner des parts de marché face aux mutuelles d’assurance et aux compagnies capitalistiques.

«Je tiens à remercier très chaleureusement Jean Vecchierini de Matra pour son inlassable énergie et son exceptionnel talent pour faire vivre et rayonner notre Groupement. Il a contribué de manière décisive à la réussite de la bancassurance en France. Nous sommes heureux qu’il continue de faire bénéficier le Groupement de son expérience comme conseiller spécial», a déclaré Philippe Perret, directeur général de SG Assurances et président de l’association professionnelle.

Enarque, Xavier Larnaudie-Eiffel a servi à la direction du Trésor, notamment en tant que sous-directeur des assurances. Conseiller Europe au cabinet d’Edmond Alphandéry en 1993, il avait rejoint deux plus tard la Commission européenne pour diriger le cabinet du commissaire Yves-Thibault de Silguy. Il a ensuite passé plus de vingt ans chez CNP Assurances.