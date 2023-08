Le spectre d’une hausse de la taxe exceptionnelle revient hanter les banques espagnoles

Si les propositions du gouvernement italien de Giorgia Meloni avaient épicé la saison estivale, l’Espagne n’est pas en reste. Le 31 août, la ministre de l’Économie et de la Transformation numérique Nadia Calviño n’a pas exclu de procéder à une augmentation de l’impôt sur les profits extraordinaires des banques, décidé en juillet 2022 par le gouvernement socialiste de Pedro Sanchez.

Cette taxe bancaire exceptionnelle de 4,8% portant sur les revenus d’intérêts et les commissions nets des banques, qui a déjà coûté quelque 1,12 milliard au secteur, pourrait donc être revue à la hausse sous conditions. «Nous verrons comment la situation économique, la situation budgétaire et les bénéfices du secteur bancaire évoluent», a déclaré Nadia Calviño lors d’un entretien avec la chaîne de radio Cadena Ser. «Il ne s’agit ni d’un oui ni d’un non, nous prendrons la décision en fonction de la situation au moment de l'évaluer».

A lire aussi:

Débat sur la rémunération des épargnants

A l’image d’autres pays européens, l’Espagne s’agace du comportement de ses banques qui tardent à répercuter la hausse des taux sur la rémunération des dépôts de leurs clients. Lors de son intervention radiophonique, la ministre espagnole des finances, qui est aussi candidate à la présidence de la Banque européenne d’investissement (BEI), a d’ailleurs insisté sur l’idée que «les banques devaient effectivement rémunérer progressivement les dépôts de façon adéquate», rappelant au passage que «les bons du Trésor offrent actuellement une rémunération plus élevée». Le sujet sera d’ailleurs abordé très prochainement avec le secteur bancaire lors d’une réunion, a-t-elle déclaré. A l’heure actuelle, les banques espagnoles rémunèrent le plus souvent les dépôts de leurs clients en banque privée et les entreprises, mais tardent à étendre ce dispositif à l’ensemble de leur clientèle.

En pleine impasse électorale, l’annonce de Nadia Calviño n’est pas de nature à pacifier les relations entre le secteur bancaire, opposé à cette taxe exceptionnelle dès son annonce, et le gouvernement de Pedro Sanchez, en quête d’un nouveau mandat. Les conséquences de cette taxe ne sont pas négligeables : en mai, le gouverneur de la banque d’Espagne Pablo Hernández de Cos avait estimé que «la perception de l’impôt extraordinaire temporaire sur les résultats du secteur bancaire équivaudrait vraisemblablement en 2023 à un montant égal à 5% du résultat net consolidé de 2022».