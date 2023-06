Le secteur du logement britannique s’attend au pire

Un coup dur est plus facile à supporter si on l’avait prévu. Au mois de mai, les prix des logements au Royaume-Uni sur un an glissant s’inscrivent en baisse pour la première fois depuis 2012, constate le prêteur britannique Halifax. Ainsi, les prix des maisons baissent de 0,1% par rapport à la même période en 2022, alors qu‘ils étaient encore en hausse de 0,1% en avril.

«L’impact de la hausse des taux d’intérêts se répercute progressivement sur le budget des ménages, en particulier ceux dont les contrats de prêt hypothécaires à taux fixe arrivent à leur terme», commente Halifax. Même si le marché de l’emploi reste tendu, et que les hausses de salaire pourraient contribuer à soutenir la solvabilité des ménages, les taux d’emprunt sont aujourd’hui passés au-dessus du seuil de 5%. Un niveau qui commence à refroidir des potentiels acheteurs.

L’évolution du prix des logements est d’ailleurs en adéquation avec l’évolution des transactions. Selon les dernières données de l’institut de recettes et des douanes britanniques (HMRC, His Majesty’s Revenue and Customs), les ventes des maisons ont baissé de 7% en avril 2023 par rapport au mois de mars et de 25,1% par rapport au mois d’avril 2022. De la même manière, les derniers chiffres de la Banque d’Angleterre montrent que le nombre de prêts hypothécaires a baissé de 5,4% sur un mois en avril et de 26% sur un an glissant.

Tous les indicateurs du marché du logement sont au rouge. La dernière enquête menée par l’organisme de certification immobilière Rics (Royal Institution of Chartered Surveyors) montre que les demandes de renseignements des nouveaux acheteurs ont baissé 18% en mai, après une chute de 37% en avril et de 30% les deux mois précédents.

Mouvement généralisé

La chute de l’immobilier touche d’autres marchés, en particulier en Europe du Nord. La Suède est le cas le plus emblématique avec une baisse des prix de 20% par rapport au pic. Outre-Atlantique, le marché continue également de s’ajuster. L’amélioration continue de l’indice NAHB des promoteurs immobiliers aux Etats-Unis au cours des cinq derniers mois, qui a atteint en mai un plus haut depuis un an, réagit à la faible offre de maisons neuves. Mais le marché reste mal orienté, selon Bastien Drut, économiste chez CPR AM : «Le volume des crédits immobiliers pour des achats est au plus bas depuis 1995, il ne faut donc pas s’attendre à un rebond sur ce marché».