Le parquet helvétique enquête sur le sauvetage de Credit Suisse par UBS

L’incertitude sur l’avenir de Credit Suisse est loin d’être levée. A la suite du projet de fusion avec UBS précipitamment conclu le mois dernier dans le cadre d’une opération évaluée à trois milliards de francs (3,04 milliards d’euros), le parquet fédéral suisse a annoncé dimanche avoir ouvert une enquête sur d'éventuelles infractions au droit pénal du pays commises par des responsables gouvernementaux, des régulateurs ou des dirigeants des deux banques, confirmant des informations du Financial Times et du NZZ am Sonntag.

Il existe «de nombreux éléments des événements autour du Credit Suisse» qui justifient une enquête et qui doivent être analysés pour «identifier tout délit pénal qui pourrait relever de la compétence du parquet», souligne le communiqué du bureau du procureur général, Stefan Blättler. «Le Ministère public veut s’acquitter de manière proactive de son mandat et de sa responsabilité de contribuer à une place financière suisse propre et a mis en place un système de contrôle lui permettant d’intervenir immédiatement sur tout problème relevant de sa compétence», affirme le communiqué.

«Dans ce cadre, différentes instances internes et externes ont été mandatées ou contactées dans le but d'éclaircir et de rassembler des informations», poursuivent les services du procureur général, sans préciser la durée prévue de l’enquête. Cette intervention des autorités helvétiques ne contribuera pas à apaiser les esprits, alors que les actionnaires de Credit Suisse sont convoqués ce mardi en assemblée générale à Zurich. Ceux d’UBS doivent se retrouver le lendemain à Bâle.

Le fond souverain norvégien, Norges Bank Investment Management, a déjà annoncé qu’il se prononcerait contre la reconduction du mandat de l’actuel président de Credit Suisse, Axel Lehmann. «Les actionnaires devraient avoir le droit de demander des changements au conseil d’administration lorsque celui-ci n’agit pas dans leur intérêt», a déclaré le fonds. Celui-ci s’oppose également à la réélection d’Iris Bohnet, Christian Gellerstad, Shan Li, Seraina Macia, Richard Meddings et Ana Pessoa, qui sont tous administrateurs de la banque helvétique.

Selon l'édition dominicale du journal Blick, la marque Credit Suisse devrait exister encore trois ou quatre ans avant de disparaître. De son côté, le quotidien Tages-Anzeiger, qui se réfère à un responsable d’UBS, rapporte que le nouvel ensemble issu de la fusion des deux banques pourrait supprimer entre 20% et 30% de ses effectifs.