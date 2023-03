Le Parlement veut réformer le financement du régime des catastrophes naturelles

La sécheresse historique de 2022, et ses conséquences sur le bâti avec la formation de fissures provoquées par le retrait gonflement des argiles (RGA), souligne la nécessité d’une réforme du régime d’indemnisation des catastrophes naturelles. Le RGA pèse de plus en plus sur le partenariat public-privé dans lequel la Caisse centrale de Réassurance (CCR), qui profite d’une garantie de l’Etat, prend en charge les dommages matériels directs non assurables provoqués par une catastrophe naturelle.

«Malgré la mauvaise prise en charge des sinistres, à la fois quantitativement et qualitativement, les dépenses liées à la sécheresse sont en forte augmentation depuis 2016. Les ressources du régime Cat Nat ne permettent plus de faire face à la hausse de la sinistralité, ce qui pourrait aboutir à une intervention récurrente de l’État qui marquerait l’échec du régime Cat Nat», écrivent les députées Sandrine Rousseau (Ecologiste-NUPES) et Sandra Marsaud (Renaissance) dans un rapport que L’Agefi a pu consulter. Les deux parlementaires sont rapporteures d’une évaluation de la prise en compte du phénomène RGA pour le Comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques (CEC),

Déni d’indemnisation

Le constat est alarmant. «Pour la première fois en 2022, le coût de la sécheresse – sans parler des autres aléas climatiques – est supérieur au montant des réserves disponibles, qui ne sont plus que de 2 milliards d’euros», rapportent les députées.

Alors que la sinistralité sécheresse était en moyenne de 500 millions d’euros par an entre 2000 et 2015, elle dépasse en moyenne le milliard d’euros depuis 2016 et atteint un niveau historique de 2,9 milliards d’euros en 2022. France Assureurs prévoit que le coût de la sinistralité sécheresse triple sur d’ici 2050 par rapport aux trente dernières années à 43 milliards d’euros.

Sandrine Rousseau et Sandra Marsaud décrivent pourtant un «véritable déni d’indemnisation». La moitié des dossiers est inéligible faute d’arrêté «Cat Nat» et une nouvelle moitié des dossiers est exclue par l’assureur faute de lien de causalité manifeste. Elles veulent étendre l’indemnisation en améliorant notamment la pertinence et l’efficacité du critère météorologique.

«La réforme des critères d’éligibilité va significativement accroître les dépenses liées à sécheresse, alors que le régime Cat Nat est déjà déficitaire depuis 2016. L’élargissement de l’indemnisation devrait donc avoir pour corollaire une réforme du financement du régime Cat Nat, qui passera par une revalorisation automatique du taux de surprime et par une redéfinition de l’équilibre du partenariat public-privé», expliquent-elles.

Besoin de financement entre 491 et 859 millions d’euros

Les montants en question sont substantiels. Le surcoût annuel, outre un coût initial de 3,5 milliards d’euros correspondant à la prise en charge du stock en attente de reconnaissance, serait compris entre 491 millions d’euros et 859 millions d’euros selon la CCR. «Le surcoût réel de la sécheresse doit être financé prioritairement par une augmentation de la surprime et non par une diminution du périmètre d’indemnisation», jugent les rapporteures.

Le régime est actuellement financé par une «surprime» sur la prime afférente aux garanties dommages des particuliers et des professionnels, à savoir 12 % des primes pour les biens immeubles (habitations et locaux professionnels) et 6 % pour les véhicules terrestres. Cette surprime représente tous les ans un produit de 1,8 milliard d’euros. Les primes Cat Nat hors Auto représentent 93 % des primes totales, dont 57 % de primes particuliers. La hausse du taux de surprime est envisagée généralement sur les particuliers qui déboursent en moyenne 24 euros par an sur leur contrat habitation (MRH) pour la surprime. En 2021, la surprime nette prélevée sur les primes MRH s’élevait à 962 millions d’euros. Il faudrait alors augmenter de moitié cette surprime, passant ainsi à 18%, pour compenser le surcoût lié à une meilleure indemnisation.

Taux de 16,9% en 2023

«L’enjeu n’est pas d’augmenter ponctuellement le taux de surprime, mais de mettre en place un système pérenne de revalorisation annuelle du taux en fonction d’une méthode de calcul préétablie», jugent les rapporteures. Cette méthode pourrait être fondée sur une moyenne de la sinistralité hors frais de gestion des années passée selon certaines modalités. «Par exemple, le taux de surprime (hors Auto) pourrait être fixé en fonction de la sinistralité moyenne des trois années sur les dix années passées dont la sinistralité est la plus forte, à l’exclusion de la première d’entre elles», écrivent-elles. Pour 2023, cela entrainerait un taux calculé pour couvrir une sinistralité de 2,5 milliards d’euros, soit un taux de 16,9%. «Pour un particulier, cette hausse initiale serait de moins de 10 euros par assuré», indique le rapport.

Pour que la surprime ne devienne pas une rente, les députées veulent «un rééquilibrage du régime pour faire davantage participer les assureurs». Dans le viseur, notamment, le taux de commissionnement payé par la CCR aux assureurs pour prendre en charge une partie des frais de gestion : «La justification de cette rétrocession ne paraît pas manifeste à vos rapporteures.» Elles proposent de jouer sur le part de primes touchées par les assureurs en instaurant un nouveau prélèvement sur le produit de la surprime pour permettre à la CCR de constituer des réserves.

Responsabiliser assurés et constructeurs

Les assureurs ne sont pas les seuls visés. Pour les sinistrés, qui payent déjà une franchise de 1.520 euros contre 380 euros pour les autres sinistres, les rapporteures évoquent la possibilité d’augmenter la franchise en fonction des mesures de prévention pour responsabiliser.

Elles proposent d’augmenter le reste à charge des sinistrés sur la base d’un pourcentage des dommages (de 10%). Un remboursement total ou partiel par un fonds de solidarité nationale, qui serait abondé par la CCR et les assureurs, sur la base des revenus de l’assuré ou encore des mesures de prévention compléterait l’évolution.

Enfin, Sandrine Rousseau et Sandra Marsaud veulent une responsabilité systématique du constructeur pour les sinistres ayant lieu les dix premières années et étendre la garantie décennale «au-delà de dix ans quand les désordres sont apparus avant la onzième année mais que leur caractère structurel n’est devenu manifeste qu’après».

