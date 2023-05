Le marché immobilier espagnol est sous tension

Les années se suivent et ne se ressemblent pas dans le secteur immobilier résidentiel espagnol. 2022 s’était conclue par une augmentation de 15 % du nombre de transactions immobilières, un plus haut depuis la bulle de 2007. L’année 2023 laisse entrevoir une autre dynamique. En glissement annuel, les ventes et les achats de logements ont diminué de 11,7 % en mars 2023, selon le Conseil général des notaires (GCN). La chute pourrait être encore plus sévère sur l’ensemble de l’année, avec des anticipations de baisse comprises entre 15 et 20 %, d’après les experts.

Sur le front hypothécaire, les nouvelles ne sont pas meilleures : le nombre de prêts signés en mars a chuté de 26,4 % par rapport à l’année précédente, la plus forte baisse mensuelle depuis 2014, à l’exclusion de la période mars-juin 2020 en pleine pandémie, selon des statistiques publiées début mai par le GCN.

Il n’en a pas fallu davantage pour que le spectre d’une nouvelle crise immobilière refasse surface en Espagne : au mieux, la situation actuelle est considérée comme un coup de froid, au pire comme une récession passagère. Professeur de finance à l’EAE Business School à Madrid, Javier Rivas préfère évoquer l’hypothèse d’une crise à venir. «Pas aussi grande que celle de 2008, explique-t-il, faisant allusion à des fondamentaux économiques sains, mais les signes sont déjà bien là : on assiste à une diminution de l’offre, avec des particuliers réticents à vendre leurs biens dans l’idée que les prix vont baisser. Les tensions sont aussi visibles dans l’immobilier commercial». La hausse des taux d’intérêt s’est invitée dans l’équation : selon la Banque d’Espagne, l’encours total des prêts au logement accordés par les banques aux résidents espagnols a diminué parallèlement à la hausse des taux de référence hypothécaires, le taux d’intérêt moyen sur les nouveaux prêts hypothécaires atteignant 3,54 % en mars, contre 1,54 % un an plus tôt.

Durcissement des conditions d’octroi

Un certain nombre d’emprunteurs ont puisé dans leurs économies réalisées pendant le Covid pour rembourser par anticipation leurs prêts immobiliers face à la remontée des taux. Sous l’effet de l’inflation, leur pouvoir d’achat a aussi diminué : en 2022, les salaires réels ont décliné à hauteur de 5,3 % en Espagne, selon l’OCDE, l’un des reculs les plus importants parmi les 38 pays membres de l’organisation. Un sujet dont se sont emparés les partenaires sociaux : une hausse des salaires de 10 % répartie sur trois ans, avec un point de plus par an si l’inflation déborde, a ainsi été ratifiée début mai par les dirigeants patronaux et syndicaux.

Les banques ont aussi durci les conditions d’octroi : sous l’effet de la détérioration de la qualité de crédit des clients et du durcissement des conditions économiques, de nombreuses demandes de prêts ont été rejetées : « le refroidissement du marché hypothécaire résidentiel est négatif pour le crédit des banques espagnoles, car il s’agit d’un secteur d’activité clé, représentant environ 44 % du portefeuille de prêts du système » signale Moody’s. L’agence rappelle que les banques utilisent les prêts hypothécaires pour « attirer et retenir les clients, ce qui facilite la vente croisée d’autres produits bancaires et auxiliaires ».

Des mesures discutables

Face à la vulnérabilité de l’immobilier, le gouvernement de Pedro Sanchez multiplie les initiatives qui ont du mal à convaincre. La Banque d’Espagne a récemment émis des réserves sur le contrôle des loyers, mesure phare de la Ley de Vivienda, une loi sur le logement qui est passée devant le Sénat le 17 mai : « si le contrôle des prix peut réduire à court terme les loyers dans les zones réglementées, il peut aussi avoir un impact négatif sur l’offre locative et créer une segmentation du marché immobilier » indique la BdE dans un rapport. De son côté, l’Agencia Negociadora del Alquiler (ANA) dénonce le fait que cette future réglementation limite les droits des propriétaires dans plusieurs domaines, ce qui aura un «effet négatif sur le marché, détruisant l’offre et augmentant les prix».

Le 9 mai, l’exécutif espagnol a approuvé une ligne de crédit pour garantir 20 % de l’hypothèque des primo-accédants jusqu’à 35 ans et des familles ayant des enfants mineurs, sous conditions de ressources. L’objectif est de faciliter l’achat d’environ 50.000 logements. «Que se passera-t-il en cas d’insolvabilité de l’acheteur ? s’interroge Javier Rivas. On s’achemine vers une situation très similaire à celle de 2008 où les banques espagnoles prêtaient 100 % de la valeur du bien et parfois même plus pour compenser les frais d’ameublement». De quoi alimenter un peu plus l’hypothèse d’un grand coup de froid sur le secteur immobilier espagnol.