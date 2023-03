Le marché de l’assurance cyber a quadruplé en quatre ans

L’assurance cyber est loin d’avoir atteint la maturité, mais elle continue de grandir. A fin 2022, les cotisations dans le segment ont progressé de 53% sur un an à 327 millions d’euros, selon les chiffres annuels de France Assureurs. «C’est un marché sur lequel on continue de se développer», commente Florence Lustman, présidente de France Assureurs.

A lire aussi:

Cette nouvelle croissance, après une précédente hausse de 49% des cotisations entre 2020 et 2021, confirme le développement rapide de l’assurance cyber. Entre 2018 et 2022, les primes ont quadruplé face à la montée du risque. En 2022, 45% des entreprises ont ainsi subi au moins une cyberattaque réussie selon le baromètre de la cybersécurité des entreprises réalisé par OpinionWay pour le Club des experts de la sécurité de l’information et du numérique (CESIN).

Acculturation au risque

Mais, contrairement aux précédents renouvellements marqués par un effet prix qui a porté la hausse des cotisations, les renouvellements pour 2023 ont enregistré des hausses de tarifs moins importantes. Après des années très sinistrées, notamment du fait des ransomwares, la tendance est plutôt à une légère baisse des attaques entraînant indemnisation. C’est donc l’effet volume, témoignant du plus grand intérêt pour ces couvertures, qui explique la majorité de la hausse en 2022.

A lire aussi:

Le travail reste tout de même important sur ce marché promis à un grand avenir. «Nous devons renforcer l’acculturation au risque des TPE/PME notamment», affirme Florence Lustman, qui explique que France Assureurs s’est mobilisée pour que 19.000 personnes aillent sur les territoires rencontrer les entreprises pour les sensibiliser dans le cadre d’un accord avec les agents généraux et la Gendarmerie nationale.

Le marché profite surtout d’un travail de fond. D’abord, les compagnies tendent à rendre plus clairs les contrats et à diminuer les garanties silencieuses (qui ne sont ni expressément prévues dans les contrats, ni exclues). Ensuite, les pouvoirs publics, en clarifiant le cadre juridique du remboursement des cyberrançons et par la publication d’un rapport sur le développement de l’assurance cyber, ont pris le sujet à bras-le-corps. Une task force de l’assurance cyber, chargée de mettre en place un plan d’action proposé par le Trésor, pourrait voir le jour en 2023.