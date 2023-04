Le Crédit Mutuel de Bretagne et Arkéa auront des présidences distinctes

A terme, Julien Carmona remplacera Jean-Pierre Denis à la présidence du Crédit Mutuel Arkéa et du Crédit Mutuel de Bretagne, mais en deux temps et pas immédiatement. CôtéCrédit Mutuel Arkéa (CMA), Julien Carmona pourrait être élu administrateur à l’occasion de l’assemblée générale qui se tient ce mardi. Il sera ensuite nommé président lors d’un prochain conseil d’administration, ainsi que l’a annoncé le groupe dans son communiqué du 29 mars. Dans cette attente jusqu'à «début juin» , c’est «Sophie Violleau, vice-présidente du groupe, qui a le pouvoir de réunir le conseil d’administration, organe collégial doté du pouvoir de décision», précise le CMA à L’Agefi. Au sein du Crédit Mutuel de Bretagne, qui représente 69 % des droits de votes en assemblée générale du CMA, la procédure mutualiste sera respectée. Pour accéder à sa présidence, il faut être sociétaire depuis plus d’un an. «Julien Carmona est sociétaire du Crédit Mutuel de Bretagne depuis janvier dernier», relève le CMA. Dans l’intervalle, le conseil d’administration du Crédit Mutuel de Bretagne a validé, à l’unanimité, la candidature de Patrick Le Provost, actuel président départemental des Côtes-d’Armor, au mandat de président du Crédit Mutuel de Bretagne. Une fois élu, il exercera ce mandat «avec la perspective de permettre à Julien Carmona, candidat à la présidence du groupe Crédit Mutuel Arkéa d’accéder, le moment voulu, à la présidence du Crédit Mutuel de Bretagne», explique le CMA.