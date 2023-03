Le Crédit Agricole moissonne la nouvelle assurance récolte

Crédit Agricole n’entend pas se faire doubler sur le marché de l’assurance récolte. Le deuxième assureur en France en assurances agricoles, avec près de 100.000 clients agriculteurs assurés et 25% de parts de marché, a inscrit dans les ambitions de son plan stratégique à horizon 2025 le renforcement de l’activité pros et agriculteurs en lien avec la réforme de l’assurance récolte. «L’objectif à moyen-long terme est que tous les agriculteurs soient assurés, mais pas uniquement par nous. Nous voulons être l’assureur récolte d’un quart des agriculteurs, soit équiper un tiers des agriculteurs bancarisés au sein de Crédit Agricole», précise Patrick Degiovanni, directeur général adjoint de Pacifica, la filiale d’assurance dommages de Crédit Agricole Assurances.

Depuis le 1er janvier 2023, conformément à la loi d’orientation relative à une meilleure diffusion de l’assurance récolte en agriculture, un nouveau dispositif de répartition des risques à trois étages entre les assurés, les assureurs et la solidarité nationale est entré en vigueur. Avec l’assurance multirisque climatique subventionnée (MRC), qui a enregistré un total d’environ 373 millions d’euros de cotisations en 2021, les assureurs sont notamment présents au deuxième étage de cette pyramide qui ne comptait, à fin 2021, que 31% des surfaces agricoles assurées et 14% des 415.600 exploitations françaises. Mais la réforme, qui a l’ambition de «créer un réel choc dans la diffusion de l’assurance», entraîne déjà un certain frémissement. «Les premières tendances depuis son entrée en vigueur sont une grande satisfaction. Il y a bien un changement, une rupture, nous sommes à 6 fois plus d’affaires nouvelles au 11 février 2023 par rapport à l’année passée», rapporte Patrick Degiovanni. Cela représente une trentaine de millions d’euros supplémentaires de primes et une hausse de 32% du portefeuille global d’assurés.

Hausse des capitaux assurés

«Nous avons des premiers résultats très encourageants, mais la réforme n’a pas porté totalement ses fruits en 2023. Une nouvelle marche devrait être franchie en 2024», précise Philippe Dumont, directeur général de Crédit Agricole Assurances. Par rapport à 2022, le nombre de contrats de Pacifica a augmenté de 35% en grandes cultures, 54% et 16% en arboriculture et viticulture, où les souscriptions prennent fin le 28 février, et de 68% en prairies, où les souscriptions se terminent fin mars. «A iso garanties similaires, c’est-à-dire avec les mêmes franchises et capitaux assurés, les primes sont en baisse de l’ordre de 10% à 15% en grande culture et viticulture et de l’ordre de 30% à 45% en prairies et arboriculture. Mais nos agriculteurs ont choisi d’augmenter les capitaux assurés», complète Jean-Michel Geeraert, le directeur du marché de l’agriculture et de la prévention de Pacifica.

Les défis ne manquent pas pour autant. En 2022, le ratio sinistres/primes de Pacifica a atteint environ 85% sur la multirisque climatique et grêle, contre 130% en 2021 et une moyenne supérieure à 100 sur les dix dernières années. Il faut pourtant rajouter environ 25% de frais de gestion à la prime pour l’assureur. «Nous visons un ratio de sinistres/primes équilibré de 80% sur longue période», confie Patrick Degiovanni.

Une position sur le pool d’ici juin

Surtout, les assureurs ont 18 mois pour se mettre d’accord sur la création d’un pool de co-réassurance pour mettre en commun des données, établir des tarifs techniques et une meilleure mutualisation des risques. Un comité ad hoc au sein de France Assureurs, qui se réunit tous les quinze jours, a été mis en place. Il a notamment vu quatre visions différentes autour du fonctionnement du pool – une portée par les assureurs anonymes dont Allianz, Generali ou Abeille Assurances, une portée par Groupama et Pacifica, une par l’Etoile assurance et une par Suisse Grêle-, être présentées ces dernières semaines. «L’objectif est d’avoir une position claire et définitive d’ici fin juin au plus tard. Nous sommes en route pour trouver une solution», affirme Patrick Degiovanni. Le rendez-vous est donné.