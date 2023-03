Le Crédit Agricole entre au capital de France Carbon Agri, le mandataire leader en France de projets agricoles bas carbone. France Carbon Agri accompagne plus de 3.000 agriculteurs, plus de 60 développeurs de projets locaux et 50 entreprises contributrices pour conduire des projets agricoles bas carbone selon les meilleurs standards scientifiques et en conformité avec les méthodologies du Label Bas Carbone.