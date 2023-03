Le conflit entre Arkéa et la Confédération du Crédit Mutuel s’enlise

Le rapprochement esquissé entre la Confédération nationale du Crédit Mutuel (CNCM) et Arkéa au cours de l’été aura été de courte durée. Le groupe bancaire, qui regroupe les fédérations du Crédit Mutuel de Bretagne et du Sud Ouest ainsi que des filiales comme Suravenir, s’était dit ouvert à son maintien au sein du groupe Crédit Mutuel, à condition d’obtenir des garanties concernant un statut d’autonomie renforcé. Mais la méthode employée par la Confédération pour mener ces discussions ne lui convient pas, a-t-il fait savoir ce mercredi 12 octobre, à la sortie d’une réunion du conseil d’administration.

Arkéa pointe « le refus du président de l’organe central de négocier et de s’engager dans une véritable démarche de dialogue équilibré et de bonne foi que de nombreuses parties prenantes appellent de leurs vœux ». Nicolas Théry préside la CNCM, organe central du groupe Crédit Mutuel dont les instances représentent toutes les fédérations locales, mais il est aussi président du groupe régional le plus puissant, le Crédit Mutuel Alliance Fédérale composé de 14 fédérations sur 18. Une confusion des genres qui déplaît à Arkéa.

Un désaccord sur la méthode

Le groupe de l’Ouest, qui estime avoir fait « des concessions » afin de renoncer à son indépendance, déplore que les discussions en vue de régler le confit soient menées par « une instance technique » dont la composition est « déséquilibrée » et non composée d’élus, représentants des sociétaires. Ce « comité de coordination» est en fait le comité exécutif de la Confédération qui réunit les dix directeurs généraux des fédérations les plus importantes du groupe en fonction du chiffre d’affaires réalisé, précise la CNCM à L’Agefi. Le président de la CNCM Nicolas Théry peut y être invité mais n’est pas un membre statutaire.

Arkéa pesant 10% du chiffre d’affaires du groupe Crédit Mutuel, il dispose d’un représentant seulement au sein de ce comité. Il s’agit d’Hélène Bernicot, directrice générale du Crédit Mutuel Arkéa. Le groupe régional dispose, par ailleurs, de deux membres au conseil d’administration de la Confédération qui sont désignés par son président.

Pour la CNCM, il est légitime que des discussions concernant la vie du groupe Crédit Mutuel se tiennent dans le cadre de ses instances politiques. « La Confédération a donné mandat au conseil d’administration et au comité exécutif en vue de mener les discussions avec Arkéa qui est membre de droit de ces instances», explique-t-elle à L’Agefi. Cette décision a été votée par 16 administrateurs sur 18, à l’exception donc des deux représentants désignés par Arkéa.

De son côté, le groupe breton « a le sentiment que la Confédération parle avec la Confédération », confie à L’Agefi une source proche. Il regrette que le président d’Arkéa et les présidents des deux fédérations qui le composent n’aient pas été « autorisés à venir s’exprimer » devant le conseil d’administration, « comme ils l’avaient expressément demandé ».

Arkéa continue de discuter l’usage de la marque

Les négociations entre les deux frères ennemis avaient été reprises au printemps par Nicolas Théry. Il avait ouvert la porte à plusieurs changements dans la gouvernance du groupe, dont un droit de veto pour les fédérations d’Arkéa sur les décisions stratégiques ainsi qu’un poste de vice-président à la Confédération pour Julien Carmona, le président d’Arkéa. Le groupe de l’Ouest avait à son tour affirmé sa volonté de trouver une issue au conflit dans un communiqué diffusé le 30 août, dans lequel il demandait de limiter les pouvoirs de l’organe central aux questions prudentielles, sans lui conférer de prérogatives sur la politique commerciale du groupe. Ceci nécessiterait un changement de statuts de la Confédération qui devrait être approuvé par le ministère de l’Economie avant d’être soumis à l’assemblée générale, précise une source proche.

En creux, se cache une problématique de fond sur la concurrence au sein du groupe et l’usage de la marque Crédit Mutuel. Une problématique que l’on pensait pourtant résolue par des décisions de justice attestant que la marque est la propriété de la Confédération. Pour la distribution et la promotion de ses produits au sein des fédérations de Bretagne et du Sud Ouest, Arkéa doit donc utiliser la marque Crédit Mutuel en respectant la charte graphique nationale. Le groupe régional peut, en revanche, utiliser librement la marque Arkéa pour l’activité de ses filiales comme Fortuneo ou Arkéa Banking Services.

Arkéa réclame aujourd’hui de pouvoir disposer librement de sa marque régionale pour ses campagnes de communication et de sponsoring, tout en conservant la marque Crédit Mutuel. Les autorités de tutelle de la banque souhaitent, elles, une résolution du conflit qui dure depuis déjà près d’une décennie.