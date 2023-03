BFI CHRISTOPHE MARCHAND

Managing director, Oddo BHF Corporate Finance.

54 ans, IEP Paris, Essec, ENA.

Après avoir démarré sa carrière à la direction du Trésor au ministère des Finances, Christophe Marchand exerce comme managing director fusions-acquisitions chez Crédit Agricole Investment Bank et Clinvest. Il était dernièrement directeur général chez Edmond de Rothschild Corporate Finance qu’il avait rejoint en 2008.

JOËLLE ANTMANN

Senior advisor, Oddo BHF Corporate Finance.

47 ans, Essec, master de finance (Paris I).

Joëlle Antmann dispose de près de vingt années d’expérience en banque d’investissement, ainsi que d’une large connaissance des produits de financement et des fonds d’investissement. Elle exerce les fonctions de coresponsable de l’origination auprès des fonds d’investissements européens, ainsi que de responsable des financements à effet de levier de 2003 à 2016 chez Lloyds. Elle a également occupé des fonctions stratégiques chez Bear Stearns, WestLB et UBS à Londres.

CAPITAL-INVESTISSEMENT DOMINIC MAIER

Principal (basé à Londres), Axa Strategic Ventures.

31 ans, chartered accountant (Institute of Chartered Accountants of Scotland), diplômé en accounting, auditing & finance (Lancaster University Management School).

Fort d’une expérience de l’évaluation de fonds dans les domaines de la technologie et des sciences de la vie, en capital-risque, capital-développement et stratégies de buy-out, ainsi que dans le pilotage de ces investissements comme membre d’advisory boards, Dominic Maier a travaillé chez EY au département financial services business modelling en charge des transactions dans les secteurs de la banque et de la gestion d’actifs. Il était dernièrement vice-président chez Adams Street Partners dans l’équipe global primary investment

basée à Londres.

CHARLES DAULON DU LAURENS

Partner, responsable global des relations investisseurs et marketing, Idinvest Partners.

37 ans, IEP Paris, Essec.

Charles Daulon du Laurens exerce pendant neuf ans sur les marchés de capitaux au sein de banques d’investissement dont Morgan Stanley et UBS où il supervisait les activités de vente de crédits structurés auprès de clients institutionnels en France, en Belgique et au Luxembourg. Il rejoint ensuite Axa Investment Managers - Real Assets comme global head of client capital group et est aussi membre du comité exécutif.

GESTION D’ACTIFS ERIC PINON

Senior advisor, La Financière de l’Echiquier.

58 ans, diplômé en gestion (Paris I).

Eric Pinon entame sa carrière en 1978 chez l’agent de change Michel Puget où il devient fondé de pouvoir en 1985. Il crée en 1989 Europe Egide Finance, société de gestion que KBL acquiert en 2003. Il rejoint trois ans plus tard Acer Finance en qualité de directeur général délégué en charge des clients, de la conformité et du contrôle interne. Il devient en mai 2017 président de l’Association française de la gestion financière (AFG), fonction qu’il conserve. Il siège également à la commission consultative Gestion et investisseurs institutionnels de l’Autorité des marchés financiers.

DAMIEN LANTERNIER

Gérant, spécialiste des valeurs européennes, DNCA Finance.

37 ans, HEC, agréé analyste CFA.

Analyste au département des fusions-acquisitions de BNP Paribas Corporate Finance en 2002, Damien Lanternier rejoint l’année suivante Lazard Frères Asset Management comme analyste buy-side. Recruté en 2004 par La Financière de l’Echiquier en tant qu’analyste actions européennes, il participe, en 2006, à l’échange d’expertise de La Financière de l’Echiquier et de la société de gestion américaine Wasatch Advisors à Salt Lake City et y exerce comme analyste buy-side pendant quatre mois. Il devient fin 2008 gérant du fonds Agressor.

PHILIPPE WELLER

Responsable du développement, Hugau Gestion.

47 ans, European Business School.

Broker sur les options de change à Londres chez Tullett & Tokyo entre 1997 et 1999, puis sales à Paris chez HSBC CCF de 2000 à 2004, puis chez Tradition Securities and Futures jusqu’en 2005, Philippe Weller poursuit sa carrière en qualité de sales trader chez JPMorgan Cazenove à Londres entre 2005 et 2007. Il s’associe la même année à La Financière de Champlain où il est en charge du développement de la clientèle européenne puis française. Il rejoint en 2011 Convictions Asset Management où il développe la clientèle en France et internationale.

FRÉDÉRIC VARENNE

Analyste compliance, Exoé.

37 ans, master ESG, MFMC finance de marché, mastère finance (Iseg Lyon).

En poste dans la salle des marchés de la Société Générale à Londres, Frédéric Varenne devient en 2005 operations specialist broker chez CGML à Paris. En 2008, il rejoint Citi où il exerce comme senior operations specialist, puis, en 2010, assistant vice president, operations et, à partir de 2013, vice president, responsable opérations titres, taxes et cash management.

OLIVIER CORNUOT

Directeur de la gestion collective, Matignon Finances.

49 ans, Ecole nationale des ponts et chaussées, IEP Paris, DU de gestion de patrimoine (Aurep Clermont-Ferrand).

Après avoir commencé sa carrière dans l’audit, Olivier Cornuot intègre l’inspection générale de Paribas où il couvre des missions à l’international sur les activités de marché et en gestion d’actifs puis rejoint BNP Paribas AM comme gérant de fonds diversifiés. Responsable de la gestion quantitative puis absolute return chez Lyxor en 2006, il entre en 2011, chez UBS/CCR AM en qualité de gérant absolute return, en charge de la recherche.

BANQUE PRIVÉE ÉVELYNE MANALICH NOLD

Banquier privé senior, directrice au sein des équipes de Paris, Rothschild Martin Maurel.

44 ans, master 2 affaires internationales (Paris-Dauphine), Kedge (Bordeaux).

Evelyne Manalich Nold travaille quatorze ans chez JPMorgan à Paris et à Londres en tant que banquier privé. Elle exerce à partir de 2010 comme banquier privé senior chez Credit Suisse à Paris où elle est également responsable du Women’s Network.

BANQUE DE DÉTAIL ORLI HAZAN

Directrice de la stratégie, de la transformation et de l’innovation, membre du comité exécutif, LCL.

40 ans, maîtrise de physique fondamentale, 3e cycle en électronique numérique.

Après avoir exercé pendant dix ans chez SAP comme consultante, puis ingénieure commerciale, Orli Hazan intègre Crédit Agricole SA en 2010 et prend la responsabilité du programme SAP permettant la production des comptes consolidés du groupe. Elle se voit confier en 2012 la stratégie, le pilotage financier IT et le programme de réduction des coûts du groupe Crédit Agricole SA. Elle était en charge depuis 2015 de la direction de la relation clients affacturage au sein du pôle développement du Crédit Agricole Leasing & Factoring.

ELSA MIGNANI

Directeur de cabinet du président du directoire, Caisse d’Epargne Rhône-Alpes.

30 ans, Edhec business school, London School of Economics & Political Science.

Elsa Mignani exerce diverses fonctions chez Mazars et chez Lazard. Elle intègre le groupe BPCE en 2012 et occupe le poste de chef de mission à l’Inspection générale.

ASSURANCE SUN LEE

Directrice conformité, juridique, risques et contrôle permanent, QBE France.

39 ans, maîtrise en droit des affaires, DESS juriste d’affaires internationales (Paris V).

Sun Lee commence sa carrière au cabinet d’avocats d’affaires Clifford Chance en tant qu’avocate spécialisée en fusions-acquisitions, avant d’intégrer en 2007 le cabinet Weil, Gotshal & Manges à Paris. Conseillère juridique à la Macif en 2009, elle prend en charge le portefeuille international du groupe, avant de rejoindre Axa Global Direct France en 2015 au poste de responsable juridique et conformité.

IMMOBILIER STÉPHANE BORIO

Directeur pôle asset management, Novaxia.

42 ans, Institut de la construction et de l’habitat (CNAM), DESS ingénierie immobilière (université Marne-la-Vallée).

Après avoir exercé comme analyste financier chez Archon Group en Italie et en France, Stéphane Borio occupe la fonction de directeur de l’asset management de Stam Europe pendant dix ans.

EMMANUEL BÉRAUD-SUDREAU

Directeur adjoint asset management, Novaxia.

29 ans, ESCP-Europe (finance d’entreprise).

Emmanuel Béraud-Sudreau travaille au département financial management de KPMG Advisory, puis devient vice-président au département conseil de JLL Hotels & Hospitality.

