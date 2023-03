Le bout du tunnel s’éloigne pour Credit Suisse

Avec son plan de restructuration radical présenté à l’automne dernier, la direction de Credit Suisse joue son va-tout. En recentrant la banque sur ses meilleurs atouts, la gestion de fortune et la gestion d’actifs, son directeur général Ulrich Korner espère la sortir de l’ornière où ses prédécesseurs l’ont conduite. Mais la perte nette colossale de 7,3 milliards de francs suisses (et autant d’euros) enregistrée sur l’année 2022 est un très mauvais signal. Credit Suisse n’avait pas connu un tel revers depuis la crise financière de 2008, et sa clientèle perd confiance. L’action a cédé près de 15% jeudi.

Au quatrième trimestre, l’ancien fleuron de la finance européenne a enregistré une perte de 1,39 milliard de francs suisses. Une somme qui équivaut à près du tiers des fonds levés dans le cadre de son augmentation de capitaldestinée à financer sa restructuration.

De l’aveu même de son président Axel Lehmann, 2022 a été « une année horrible » pour la banque. Et pour cause : outre l’impact de la guerre en Ukraine qui a bouleversé le paysage macroéconomique, Credit Suisse a dû se débattre avec des doutes sur sa solidité financière. Le prix de sa couverture pour risque de défaut – CDS (credit default swap) – s’est envolé à l’automne après des rumeurs véhiculées sur les réseaux sociaux. La banque suisse a ainsi connu dans son activité de gestion de fortune en octobre dernierune fuite massive de clients … qui se sont notamment réfugiés chez sa rivale UBS. Les sorties nettes d’actifs pour les trois derniers mois de l’année ont totalisé 110,5 milliards de francs suisses et 8% de la base d’encours à fin septembre.

Le pari de CS First Boston

Ce mouvement de décollecte s’est inversé en janvier 2023, a assuré la direction de Credit Suisse lors de la présentation de ses résultats annuels. Mais les doutes sur sa capacité à se relever persistent. Son plan de restructuration, qui prévoit notamment la création d’une structure de défaisance (bad bank) pour les activités non stratégiques de sa banque d’investissement et un carve out des autres activités sous la marque CS First Boston, apparaît complexe et aléatoire.

«Pendant ce temps, le fonds de commerce se dégrade plus vite que prévu et le management de Credit Suisse ne fournit pas plus d’informations pour aider à comprendre la valeur à long terme de la franchise», note Kian Abouhossein, analyste de JPMorgan.

La stratégie de Credit Suisse pour faire renaître la marque First Boston est jugée risquée. Pour mener à bien cette scission partielle, la banque suisse, qui compte garder une part majoritaire avant de la réduire ultérieurement, mise sur un ponte de la banque d’affaires, Michael Klein. Cet ancien cadre de Citigroup a depuis fondé sa propre boutique de conseil en fusions-acquisitions. Credit Suisse vient ainsi de conclure le rachat de sa boutique pour 175 millions de dollars, tandis que Michael Klein obtiendra des parts dans le futur CS First Boston dont il doit prendre les rênes à la fin 2024. Ce dernier ayant siégé au conseil d’administration de Credit Suisse, dans lequel il a planché sur l’avenir de la banque d’investissement, la stratégie laisse les analystes quelque peu sceptiques. Il devra non seulement attirer les investisseurs mais aussi recruter des stars des deals prêtes à travailler sous la bannière First Boston.

Dernière chance avant la vente ?

Pour rassurer sur sa trajectoire, la direction de Credit Suisse a tenu à montrer mardi qu’elle était résolue à délivrer son plan. Tout en prévenant qu’elle s’attend à une perte avant impôt «significative» en 2023, due notamment aux charges de restructuration, elle s’est montrée volontariste sur la réduction des coûts. 80% de son programme destiné à réduire sa base de coûts de 1,2 milliard de francs suisses est déjà mis en oeuvre. Par ailleurs, les analystes jugent le capital de la banque suisse solide alors que son ratio réglementaire CET 1 a atteint 14,1% à la fin 2022. Le consensus tablait sur 13,8%.

Les efforts seront-ils suffisants pour convaincre les clients et les investisseurs ? Credit Suisse ne cesse d’être distancé en Bourse par sa rivale UBS. L’an dernier, sa valorisation a fondu de 60%. Quant à sa notation, elle ne se situe plus qu'à un ou deux crans au-dessus de la catégorie spéculative, une ligne rouge pour une banque d’investissement de cette taille. La restructuration engagée par Credit Suisse semble constituer le plan de la dernière chance. Son échec pourrait bien signer la fin de l’ancien champion de la gestion de fortune, qui risquerait alors démantelé ou vendu. Une reprise par UBS pourrait alors apparaître comme un recours. D’autres banques européennes désireuses de se renforcer dans la gestion de fortune, à l’image de Deutsche Bank, pourraient être sur les rangs. BNP Paribas, à laquelle on prête régulièrement de l’appétit pour la croissance externe, a de nouveau martelé mardi qu’elle n’était pas intéressée par des acquisitions d’ampleur.

Restent les fonds souverains du Moyen-Orient. La Banque nationale saoudienne vient d’ailleurs d’augmenter sa part au capital de Credit Suisse. Une hypothèse qui devrait toutefois ne pas plaire au gouvernement suisse.