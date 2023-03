Le bénéfice de Swiss Re fond en 2022

Swiss Re est loin d’atteindre les objectifs qu’il s’était fixés. Le groupe de réassurance suisse a dévoilé vendredi un bénéfice net de 472 millions de dollars (443 millions d’euros) au titre de l’année 2022, un résultat presque divisé par trois par rapport au bénéfice de 1,4 milliard de dollars dégagé en 2021. Son rendement des capitaux propres (RoE) ressort à 2,6%, loin des 10% qu’il visait et même des 5,1% du millésime 2021. Le groupe proposera lors de l’assemblée générale un dividende stable de 6,40 dollars par action.

«L’année 2022 a été une année difficile, marquée par la guerre en Ukraine, la flambée de l’inflation, la fin de la pandémie COVID-19 et l’augmentation des catastrophes naturelles», explique Christian Mumenthaler, directeur général de Swiss Re. «Tout au long de l’année, Swiss Re a pris des mesures pour ajouter 1,1 milliard de dollars en réserves pour faire face au risque d’une augmentation des sinistres due à l’inflation économique dans nos activités d’assurance dommages», abonde John Dacey, directeur financier.

Le bénéfice de sa branche de réassurance dommages, dont les primes collectées ont progressé de 4% à plus de 22 milliards de dollars de primes, s’est effondré pour passer de 2,2 milliards de dollars en 2021 à 312 millions de dollars en 2022. Les sinistres liés aux catastrophes naturelles ont notamment coûté 2,7 milliards de dollars au réassureur faisant grimper son ratio combiné (frais de gestion et coûts des sinistres rapportés aux primes) de 97,1% fin 2021 à 102,4%. En revanche, la branche de réassurance vie et santé, dont les primes ont stagné en 2022 à 14,9 milliards de dollars, s’est redressé pour dégager un bénéfice de 416 millions de dollars contre des pertes de 478 millions de dollars en 2021. Les sinistres liés à la pandémie se sont réduits à 588 millions en 2022 contre 2 milliards en 2021.

Objectif 3 milliards de bénéfice en 2023

Swiss Re entend faire mieux en 2023. Le réassureur, qui veut maintenir son ratio de solvabilité dans les niveaux actuels de 200-250%, vise plus de 3 milliards de dollars de bénéfice pour le nouvel exercice. Pour sa branche dommages, le groupe pose un objectif de ratio combiné en-dessous de 95% et un bénéfice de plus de 900 millions en vie et santé. Le groupe pense notamment tirer parti des hausses de tarifs de la réassurance. Lors des renouvellements des traités de réassurance dommages de janvier, qui concernaient 10,2 milliards de primes, Swiss Re a réalisé une augmentation de 18%.