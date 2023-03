L’assurtech Atekka lance une offre de protection juridique agricole

Atekka, qui se définit comme la néo assurance des filières agricoles, a annoncé mardi le lancement de son offre de protection juridique agricole «pour aider les agriculteurs à trouver une solution à tous les litiges». Accessible dès à présent sur la plateforme de souscription de l’assurtech créé en 2017 par le groupe coopératif InVivo, les agriculteurs peuvent souscrire à l’offre qui propose notamment une couverture des frais juridiques engagés lors des phases amiables et précontentieuses et l’accès à des juristes spécialisés. Atekka fonctionne en tant que managing general agent (MGA) du japonais Sompo pour le marché français et a récemment levé 4,9 millions d’euros.