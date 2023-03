L’AMF veut préserver les personnes âgées

Délicat. Depuis 2018, l’Autorité des marchés financiers (AMF) réfléchit aux défauts de commercialisation lors de la vente de produits financiers aux personnes âgées qui peuvent devenir vulnérables sans que ce soit complètement évident. Cette réflexion a débouché sur un rapport académique financé avec l’Union européenne et intitulé Pratiques commerciales et populations vieillissantes, qui formule plusieurs recommandations à l’intention des établissements financiers. Parmi elles, le rapport préconise de prendre le temps d’expliquer les produits et leurs implications aux personnes âgées, de préserver la relation de long terme avec ces personnes et la connaissance de ces clients en traitant leurs dossiers de façon spécifique ou en leur réservant des créneaux, d’offrir des alternatives humaines aux outils digitaux. En outre, les établissements doivent être capables de repérer si les personnes âgées qui délèguent la gestion de leurs avoirs à des proches (« déprise ») peuvent être abusées.