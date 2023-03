La vigilance renforcée de la BCE agace de plus en plus les banques

La Banque centrale européenne (BCE) va-t-elle trop loin ? Depuis plusieurs semaines, les relations semblent se tendre entre les banques européennes et leur autorité de tutelle. Depuis qu’a éclaté le conflit entre la Russie et l’Ukraine, les scénarios macroéconomiques ne cessent de se dégrader, conduisant l’autorité de supervision à renforcer sa vigilance en matière d’adéquation du capital des banques de la zone euro. La BCE, qui doit donner son autorisation préalable aux programmes de rachats d’actions, a également son mot à dire sur la distribution de dividendes.

Le dialogue vient ainsi de se durcir avec Unicredit, rapportait vendredi le Financial Times. La banque italienne, qui peine par ailleurs à se délester de sa filiale russe, prévoit de retourner 16 milliards d’euros à ses actionnaires d’ici à 2024. Or, cette politique de distribution ne respecte pas les conditions posées par la BCE dans son évaluation des risques.

En raison du choc provoqué par le conflit, le superviseur a demandé aux banques de réviser leurs trajectoires en termes de capital. Ces dernières « doivent intégrer des scénarios économiques adverses globalement alignés avec les projections de récession de la BCE, et incluant l’hypothèse de la coupure totale du gaz russe », expliquait le président du conseil de supervision unique Andrea Enriale 4 octobre. C’est sur la base de ces trajectoires révisées que la BCE évalue la capacité des banques à mener à bien leur politique de distribution.

Pas d’objectif de distribution en montants absolus

Le superviseur s’est, par ailleurs, montré clair : il demande aux banques de ne pas présenter de politiques de distribution en montants absolus, étant donné le risque de récession, mais de les exprimer en termes de pourcentage du profit réalisé ou de les conditionner à l’atteinte d’objectifs stratégiques. Une condition que la BCE a donc rappelée à Unicredit, dans le cadre de son mandat de surveillance.

La décision n’a rien de commun avec celle prise pendant la pandémie de Covid-19 concernant la suspension du versement des dividendes. Mal digéré par les banques, cet épisode a laissé des traces. L’offensive du chinois Ping An reprochant à la direction de HSBC de s’être fait malmener par son superviseur local illustre le caractère inflammable du sujet. Du côté des banques européennes, on commence à faire entendre un discours critique sur une supposée ingérence de la BCE dans leurs décisions.

La création du mécanisme de supervision unique en 2014 s’est accompagnée d’un certain nombre de nouvelles pratiques. La revue et le process d’évaluation de la supervision, exercice connu sous le nom de SREP (Supervisory Review and Evaluation Process), se penche non seulement sur l’adéquation du capital et la gestion des risques des banques, mais aussi sur leur gouvernance. Pour évaluer si la prise de décision s’opère de manière efficace et équilibrée, le superviseur a recours à différents outils dont « la participation ponctuelle à des conseils d’administration en qualité d’observateur »,expliquait Danièle Nouy, la prédecesseure de Andrea Enria, en 2018.

La BCE accusée d'être intrusive

La pratique n’a donc rien de neuf mais elle agace au sommet des banques européennes. Lorenzo Bini Smaghi, le président du conseil d’administration de la Société Générale, a ainsi fait part de ses critiques à la BCE dans un récent email, révélé par le Financial Times. Il remarque notamment que ni la Fed, ni la Banque d’Angleterre (BoE) ni « aucun autre superviseur » ne demande à participer aux réunions des organes de décision politique des groupes bancaires.

Lorenzo Bini Smaghi, qui fut lui-même membre du comité exécutif de la BCE, a peut-être la mémoire courte puisqu’il martelait lui-même en juin 2010 à New York : « la surveillance doit passer d’une approche légère à une approche plus proactive, tournée vers l’avenir et parfois nécessairement intrusive, en tant que complément indispensable aux règles. » Il ajoutait alors que le superviseur devait « avoir accès à toutes les parties du groupe, quel que soit le statut juridique ».

Vers une révision des process

Pour la BCE, contrôler le bon fonctionnement de la gouvernance des banques n’est pas aujourd’hui le chantier prioritaire, mais relève bien de ses missions générales de supervision. « Le mécanisme de surveillance unique a été créé pour favoriser la sécurité et la solidité du secteur bancaire, et nous nous engageons à remplir ce mandat et à évaluer les banques par rapport à des normes très élevées. Nous avons toujours été et restons ouverts au dialogue sur l’efficience et l’efficacité de nos processus de surveillance », précise-t-elle à L’Agefi. La BCE a justement ouvert en septembre une consultation en ce sens. Contactée par L’Agefi, la Fédération bancaire européenne reconnaît que « la mise en place du SREP a été un accomplissement remarquable. Nous considérons qu’il peut être amélioré et apprécions l’initiative de le réévaluer. Nous continuerons d’échanger à travers cette plateforme. »

Les critiques qui se multiplient de la part des banques traduisent également leur agacement face au fardeau croissant de la réglementation. « Nous nous interrogeons sur ce qu’il reste d’indépendance dans la prise de décision aujourd’hui, lorsqu’on ne cesse d’empiler des couches de règles. Ce que demande le régulateur américain est sans commune mesure avec ce que l’on nous demande sur le continent européen », réagit-on au sein d’une banque française. Le bras de fer n’est pas terminé puisque s’ouvre ce mercrediune nouvelle séquence sur la transposition de Bâle 3. Tandis que l’exécutif européen s’est montré à l’écoute des banques, la BCE a tapé du poing sur la table vendredi dernier. En se montrant trop généreux, Bruxelles risque de faire voter un texte non conforme aux accords de Bâle, prévient-elle.