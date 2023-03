La Société Générale veut regagner du galon dans le courtage actions

Slawomir Krupa veut redonner ses lettres de noblesse à la Société Générale dans le courtage actions. Le futur directeur général de la banque rouge et noire, qui a entrepris en 2021 de réduire la volatilité des revenus de la banque de financement et d’investissement (BFI), accélère la diversification de ses activités. La Société Générale a annoncé ce 22 novembre la création d’une coentreprise avec la société de gestion américaine AllianceBernstein sur la recherche et l’exécution actions. Baptisée Bernstein, cette entité autonome sera basée à Londres et fortement intégrée au modèle de la Société Générale, qui prendra une participation de 51% au capital avec une option lui permettant d’atteindre 100% après cinq ans.

Cette opération, qui avait été enclenchée bien avant que Slawomir Krupa ne soit choisi pour succéder à Frédéric Oudéa, marque le retour à l’offensive de la Société Générale dans le métier actions. Lors de la présentation de son plan en mai 2021, le patron de la banque de grande clientèle et solutions investisseurs avait détaillé sa stratégie pour « équilibrer davantage le business mix ». La Société Générale veut notamment « diversifier sa plateforme actions avec des revenus plus résilients ». La taille du métier cash actions est aujourd’hui très faible - et la banque se refuse à la communiquer. Mais, du fait du retrait de certains concurrents sur ce segment de marché depuis une décennie, la Société Générale considère qu’elle a une opportunité à saisir… à condition d’avoir la taille critique.

Un segment peu rentable localement

L’opération peut, de prime abord, paraître surprenante tant la rentabilité de ce métier est basse. L’entrée en vigueur de la directive européenne MIF 2 en janvier 2018, qui a imposé de séparer les frais d’exécution et de recherche, a encore accentué le mouvement en conduisant les investisseurs à réduire leurs frais de recherche ou bien le nombre de courtiers actions auxquels ils ont recours. En 2017, le cabinet Mc Kinsey anticipait ainsi une baisse de 30% des prix sur l’exécution.

Depuis les années 2010, beaucoup de banques européennes ont préféré externaliser cette activité. C’est le cas de Rabobank qui a apporté son activité de recherche et courtage actions à Kepler Chevreux en 2017. Le français Crédit Agricole s’était lui-même séparé dans la douleur de son courtier en 2011, avec un vaste plan social supprimant 500 postes sur 700. Toujours dans l’Hexagone, Natixis est sorti du cash actions aux Etats-Unis et au Royaume-Uni en 2017 et a externalisé son équipe de recherche et de courtage auprès de Oddo.

Une complémentarité géographique

Le récent mouvement de BNP Paribas qui a intégré Exane à sa banque de financement et d’investissement témoigne toutefois de l’intérêt pour un acteur de taille mondiale de disposer de cette activité en interne. « Le cash actions est une activité qui ne fonctionne que lorsqu’elle est portée par de grandes institutions qui opèrent à l’échelle mondiale et ne délaissent pas les marchés américains et asiatiques », explique à L’Agefi Stéphane Loiseau, responsable du métier cash equities à la Société Générale et futur directeur général adjoint de la coentreprise Bernstein.

La Société Générale, qui est davantage présente sur le marché européen avec 400 à 500 valeurs couvertes, pourra étendre son empreinte géographique sur le cash actions au Royaume-Uni mais aussi aux Etats-Unis et en Asie où Bernstein Research Services couvre 700 à 800 valeurs. Elle devrait occuper, au terme de cette opération, le dixième rang au niveau mondial et le septième en Europe. « Nous considérons, du fait de la concentration sur ce marché, que cette activité peut être rentable pour les dix premiers acteurs mondiaux », précise Stéphane Loiseau.

Synergies avec la banque d’investissement

Surtout, contrairement aux acteurs locaux pénalisés par la faiblesse des marges sur cette activité, la Société Générale va bénéficier de synergies fortes entre le cash actions et les autres métiers de sa banque d’investissement. Disposer d’un bureau de recherche aux Etats-Unis est un atout fort dans la relation avec les grands clients corporate. « Les synergies sont d’ailleurs plus évidentes qu’avec une société de gestion d’actifs comme AllianceBernstein », remarque Stéphane Loiseau. « Nous allons renforcer le lien avec notre activité d’equities capital markets pour nous positionner sur le marché américain. Les synergies sont également fortes avec l’activité de dérivés sur les swaps notamment. Les clients ont besoin d’une plateforme d’exécution comme celle du cash actions », ajoute-t-il.

Au total, les synergies de revenus permises par cette coentreprise devraient avoir un impact positif de 15 à 20 points de base sur la rentabilité des fonds propres (ROTE) du groupe à horizon 2025. Pour cela, la contribution additionnelle de Bernstein au profit net de la Société Générale devrait osciller entre 75 et 100 millions d’euros, estiment les analystes de JPMorgan. Bien qu’elle opère de manière « stand alone », l’activité de la coentreprise sera consolidée dans les comptes de la Société Générale.

La mutualisation des coûts, qui ont notamment été alourdis par le reporting imposé par MIF 2 sur l’exécution, est également un effet positif attendu de cette alliance. « Le cash actions est un métier dont les coûts en termes d’informatique et de personnel sont importants. Il y a donc des économies d’échelle à réaliser, ce qui a motivé une course à la taille depuis une dizaine d’années », explique à L’Agefi Anne Bellavoine, directrice générale déléguée d’Invest Securities.

« Nous allons réaliser des économies d’échelle sur les systèmes d’information, mais aussi sur les activités post-trade, précise Stéphane Loiseau. La Société Générale va devenir le clearing and settlement agent de cette coentreprise. Le groupe sera un fournisseur interne pour les services de Bernstein. » La banque, qui a décéléré après la crise de 2008, cherche ainsi à regagner du galon dans sa BFI. Un premier fait d’armes pour Slawomir Krupa avant de prendre les rênes du groupe en mai prochain.