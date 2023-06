La Société Générale réintègre la gestion administrative de son cash actions

Retour à l’envoyeur. La Société Générale s’apprête à réintégrer des activités de back-office titres dont elle avait confié la gestion il y a dix ans à Accenture, a appris L’Agefi. Un mouvement original dans un secteur bancaire qui a largement pratiqué l’externalisation ces dernières années pour réduire ses coûts.

Les activités concernées comprennent le traitement post-marché et les systèmes informatiques liés au cash actions de la banque de financement et d’investissement. On y trouve la gestion administrative de certaines opérations d’achat/vente, de prêt/emprunt, des opérations sur titre et des émissions de produit, ainsi que des activités de reporting. Le rapatriement chez SG devrait être bouclé dans le courant du premier semestre 2024.

La Société Générale avait entrepris en 2012 de transférer ces activités à Accenture. La société de conseil les avait logées dans une plateforme détenue à 100% et créée à cette occasion, Accenture Post-Trade Processing (APTP), appelée à devenir un prestataire pour d’autres banques d’investissement afin de mutualiser leurs coûts. Ce projet, baptisé Mikado dans les rangs de la banque, avait conduit 250 collaborateurs du groupe dans le monde à rejoindre le sous-traitant. Il devait assurer plusieurs dizaines de millions d’euros d'économies sur la durée à la Société Générale, la première à faire le pari d’APTP.

Dix ans plus tard, la banque au logo rouge et noir considère qu’il vaut mieux garder la main sur ce maillon de la chaîne des titres. Un mouvement plutôt bien vu des superviseurs bancaires, selon certaines sources.

«C’est cohérent avec les ambitions commerciales du groupe dans les activités de marché», ajoute un proche. En novembre 2022, la Société Générale a noué un accord avec l’américain AllianceBernstein pour mettre en commun leurs activités de recherche et d’exécution dans le cash actions. Ce projet, piloté par le nouveau directeur général du groupe Slawomir Krupa, n’a pas déclenché le dénouement du partenariat avec Accenture, assure un proche. En revanche, il est bien prévu que la Société Générale mette ces services réinternalisés à la disposition de la future société commune avec AllianceBernstein.

La banque ne souhaite pas préciser combien de salariés seraient concernés par ce retour. Une source évoque une cinquantaine de collaborateurs, sachant que le gros des effectifs d’APTP est basé en Inde.

De son côté, « Accenture continue d’investir dans le développement de la plateforme APTP qui fournit des services importants à de nombreuses banques d’investissement et gérants d’actifs », selon une déclaration transmise à L’Agefi. En 2021, APTP SAS a réalisé 64 millions de chiffre d’affaires, dont 55% en France, selon ses derniers comptes sociaux accessibles.