La Société Générale déçoit avec une distribution moins généreuse que ses pairs

Le choix de la prudence dans un environnement incertain ? Alors quela Banque centrale européenne (BCE) a resserré son attentiondepuis l’automne dernier sur les trajectoires de capital des banques qu’elle supervise, la Société Générale a annoncé mardi qu’elle lançait un nouveau programme de rachat d’actions de 440 millions d’euros, soit près de moitié moins que le précédent qui s’est achevé en 2022.

Une «déception», ont jugé les analystes de Jefferies, le consensus tablant plutôt sur un nouveau programme de 800 millions d’euros. Cette annonce fait, en outre, suite aux montants spectaculaires de 5 milliards d’euros présentés plus tôt par Unicredit et BNP Paribas.La veille, la banque de la rue d’Antin a en effet confirmé le lancement de la première tranche de son programme de rachat d’actions destiné en grande partie à compenser la dilution du résultat net causée par la cession de Bank of the West. A la clôture, le titre de la Société Générale a perdu 5%.

Au total, la banque de la Défense va redistribuer 1,8 milliard d’euros à ses actionnaires via ce programme de rachat d’actions ainsi qu’une rémunération en numéraire. Le dividende est porté à 1,70 euro par action, contre 1,65 euro en 2022. Ce faisant, la Société Générale verse à ses actionnaires l’équivalent d’un tiers de son profit sous-jacent, qui a atteint en 2022 le record de 5,62 milliards d’euros, tandis qu’elle avait promis d’en retourner la moitié.

Le choix de renforcer le capital

Alors que la guerre en Ukraine a créé un environnement macroéconomique marqué par des incertitudes fortes et inédites, la Société Générale fait ainsi le choix de mettre davantage en réserve. Elle souhaite « assurer à la fois une juste rémunération de l’actionnaire et renforcer le ratio CET 1 du groupe ». Ce dernier s’affiche à 13,5% à fin 2022, environ 420 points de base au-dessus de l’exigence réglementaire. Le renforcement de ce ratio de capital (+40 pb d’un trimestre à l’autre) permis notamment par la croissance organique et des résultats meilleurs qu’attendu est saluée par les analystes. « Il s’agit d’une surprise positive après quelques inquiétudes sur la trajectoire de capital de la Société Générale », relèvent les analystes de Jefferies.

Au total, la banque rouge et noire va distribuer 90% de son résultat publié cette année qui s’établit en baisse de 64% à 2,02 milliards d’euros. Comme attendu, celui-ci a été pénalisé par la perte de 3 milliards d’euros enregistrée par la banque au deuxième trimestre du fait de la cession de sa filiale russe, Rosbank. L’activité a également souffert en France des spécificités du marché de particuliers, notamment le coût des livrets d’épargne réglementée et le taux d’usure qui a bridé les marges nettes d’intérêts sur les crédits. C’est surtout la banque de financement et d’investissement, dirigée par Slawomir Krupa, le futur patron du groupe, qui a tiré la croissance au cours de l’année passée. Bénéficiant de la volatilité sur les marchés, ses revenus ont progressé de 14%, à 10,08 milliards d’euros. Au sein de ce pôle, les activités de marché ont augmenté de 19% et la banque de financement et de conseil a crû de 15%.

La Société Générale a, par ailleurs, confirmé au marché ses cibles pour 2025, notamment un coefficient d’exploitation inférieur à 62% en 2025. La fusion de ses réseaux de banque de détail Société Générale et Crédit du Nord devrait l’aider à réduire sa base de coûts, tandis que ses revenus devraient profiter, après une année de transition en 2023, de la hausse des taux. « Nous avons mis en place des couvertures pour protéger nos marges qui arrivent à échéance en 2024 et en 2025. Elles nous priveront en 2023 d’une partie importante du bénéfice de la hausse des taux, mais nous pourrons pleinement en bénéficier dès 2024 », explique la directrice financière Claire Dumas. Sur la base d’une cible de ratio CET 1 de 12%, la rentabilité des capitaux propres (ROTE) doit elle atteindre 10% en 2025. Tenir ces objectifs financiers sera une des missions du nouveau directeur général du groupe Slawomir Krupa.