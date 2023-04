La réforme de Solvabilité 2 aura un impact limité

Les assureurs sont sereins parce que « laréforme de Solvabilité 2 proposée par la Commission est assez équilibrée, remarque Emmanuel Rocher, directeur des affaires internationales de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR). Les négociations sont en cours mais l’évolution du traitement des actions détenues à long terme est une piste intéressante. » La tentation est forte parmi les investisseurs institutionnels en quête de rendement d’approfondir de nouvelles voies. Les sociétés de gestion les guident et la réglementation européenne à venir n’est pas de nature à brider leurs ardeurs mais les différentes méthodes de calcul et de traitement par classes d’actifs ne devraient pas être plus incitatives que jusque-là.

« Le SCR (Solvency Capital Requirement, NDLR) se calcule trimestriellement. Il n’est pas fourni par la société de gestion, rappelle Perial Asset Management, mais par l’assureur qui doit recevoir de la part de celle-ci les informations nécessaires au calcul. » Perial AM, exclusivement portée sur les actifs d’immobilier (5,3 milliards d’euros sous gestion), souligne ainsi qu’en méthode standard, « la société de gestion traite en transparence, ligne par ligne, chaque typologie d’actifs du fonds en fournissant la valorisation, l’exposition, etc. ». Si l’approche en transparence est impossible, le calcul du SCR s’effectue via une formule prenant en compte un coefficient d’ajustement.

Beaucoup de contraintes

Parmi les catégories d’investissements, tous les actifs n’ont pas le même impact sur le SCR. Au sein des actions elles-mêmes, lorsque celles de type 1 et 2 conduisent respectivement à des chocs de 39 % et 49 %, celles « qualifying infrastructure » bénéficient d’un traitement en solvabilité plus favorable. La condition réside pour ces investissements en actions infrastructure dans des cash-flows prévisibles (exemple : marché de l’énergie où les tarifs sont réglementés), mais aussi une qualité et un niveau de risque pour l’assureur très encadrés, insiste Swiss Life Asset Managers France dont les actifs réels (immobilier) représentent 31 % de ses encours sous gestion (57,7 milliards d’euros en 2020). « Cette classification apporte un gain significatif de charge en capital réglementaire (par rapport aux actions de type 1 ou 2, NDLR), mais impose aussi des exigences plus strictes en termes de pilotage, de suivi et de contrôle » , souligne Swiss Life AM. L’assureur doit ainsi procéder à des vérifications nécessaires en amont de son investissement, mais « également effectuer un suivi permanent des investissements réalisés et les soumettre à des stress tests réguliers, aussi bien pour les flux de trésorerie que le collateral ».

Dans ces conditions, les assureurs français sont surtout tournés vers les obligations et produits de fixed income. « D’abord parce que le calibrage est plutôt favorable aux obligations, souligne Emmanuel Rocher. Ensuite, parce que les assureurs français sont majoritairement de taille petite à moyenne et font en priorité le choix d’investissements moins risqués et surtout plus prévisibles : cela constitue une réelle contrainte pour une éventuelle diversification. »

Ainsi, les portefeuilles comptent moins de 5 % d’actions avant d’appliquer le principe de transparence attendu par le régulateur (« transparisation ») pour les organismes de placement collectif, 16 % après. En l’absence de « transparisation », ces fonds portent une charge en capital de 49 %, la plus lourde fixée par Solvabilité 2. « Le marché allemand présente des caractéristiques similaires, avec un investissement limité, hors participations, dans les actions (inférieur à 1 %) », plaide Emmanuel Rocher. Avec une nuance : « Les participations ont un poids important dans les investissements, notamment en Allemagne, et une part significative sont des participations dites stratégiques qui bénéficient d’un calibrage plus avantageux. »

« La réforme devrait maintenir les dispositifs existants, notamment pour l’immobilier ou les infrastructures », poursuit-il. C’est aussi vrai pour le capital-investissement.