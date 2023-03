La productivité, un casse-tête pour la gestion extra-financière

Un oxymore. Voilà ce qui pourrait définir le rapprochement entre productivité et durabilité aux yeux des investisseurs. «L’obsession des gains de productivité conduit à un modèle industriel absurde, tance Anne-Catherine Husson-Traore, directrice générale de Novethic. La notion de produit intérieur brut (PIB) comme indicateur de richesse est inadaptée. Elle repose sur une course à la réduction des coûts qui a des incidences désastreuses sur les piliers E (environnement) et S (social) de l’approche ESG».

D’ailleurs, tous les reportings extra-financiers des fonds durables taisent cette notion. Etonnamment, car la gestion d’actifs qu’elle soit typée ESG ou non, a pour but essentiel de délivrer une performance des capitaux confiés par les investisseurs. «Il est clair qu’au travers de la gestion responsable nous souhaitons apporter aux investisseurs sens et performance, appuie Frédéric Ponchon, directeur de la recherche et de la stratégie ISR chez Sycomore AM. La productivité représente le maillon indispensable qui lie ces deux notions. Tout le travail de l’analyste et du gérant sera de trouver l’équilibre de facteurs extra-financiers qui concourt à la productivité d’une entreprise».

A lire aussi:

Cousu main

De plus en plus, les asset managers tentent d’exploiter la compétitivité d’une entreprise «à l’aune de sa contribution sociale, soulève Manon Salomez, analyste ESG chez Mirova. Nous devons identifier les éléments qui permettent à une entreprise d’être compétitive, au-delà de sa seule performance économique, en regardant au sens large sa création de valeur. Car à terme, il n’y aura pas de productivité sans prise en compte de l’ensemble des parties prenantes».

L’efficience du comportement de l’entreprise constituerait une pièce maîtresse du pilier ‘S’ (social). «C’est au niveau de l’aspect social que la productivité a le plus de sens, soulève Andry Ratsimba-Rajohn, manager de la communauté services financiers du cabinet de conseil Bartle. Les gérants doivent donc éclater les facteurs explicatifs de cette productivité, pour les étudier».

Qualité de vie au travail des collaborateurs, nombre de créations de poste, taux de rotation des effectifs, niveau d’absentéisme… « sont des métriques quantifiables dont disposent les gestionnaires», poursuit le consultant. A cela s’ajoute une strate d’informations alternatives captées soit «sur certains sites et réseaux sociaux, soit via des articles de presse qui traitent par exemple de controverses. L’ensemble délivre de vrais signaux». Le tout devra être confronté et complété par des visites sur site avec le management ou les directions dédiées de l’entreprise étudiée.

Pour autant, Andry Ratsimba-Rajohn affirme que «le gérant doit appliquer une politique de ruissellement aux autres piliers». Si le volet social est celui où l’étude de la productivité est le plus intuitif, celle-ci doit aussi se déployer sur la gouvernance. Cette notion s’attardera sur la vision du top management en matière de politique RSE (responsabilité sociétale des entreprises) ou encore sur le pilier environnemental. «Les actions menées par l’entreprise en matière de réduction des impacts environnementaux (réduction du bilan carbone) ou de préservation de la biodiversité créent de l’engagement des salariés, estime le consultant. Cela permet de fédérer autour de valeurs fortes portées par la société, et peut avoir un impact positif sur la productivité».

A lire aussi:

Rien de monolithique

Sycomore AM a lancé en novembre 2015 le fonds Sycomore Europe Happy@Work qui se concentre sur le capital humain. Avec une idée simple : «Quand les collaborateurs sont épanouis au travail, ils sont plus créatifs, plus agiles au changement, plus engagés, un préalable à la compétitivité de leur entreprise», résume Frédéric Ponchon. La maison de gestion a mis sur pied un cadre d’évaluation propriétaire : SACRE, l’acronyme de Sens, Autonomie, Compétences, Relations, Equité.

«Concernant le premier pilier (Sens), nous essayons de comprendre la mission de l’entreprise, les valeurs véhiculées, estimons si la stratégie est partagée par toutes les strates du personnel, commence Frédéric Ponchon. L’autonomie concerne la responsabilisation des collaborateurs donc in fine leur performance. «Des indicateurs comme l’organigramme en râteau plutôt qu’une hiérarchie très pyramidale y concourt». L’aspect «Compétence» jauge le niveau et la qualité des formations des collaborateurs : «on regardera ainsi le nombre, la durée, la qualité des formations offertes et aussi la capacité de promotion interne, la gestion des carrières».

Le climat social résume l’aspect Relation. «Avant d’en arriver à la fermeture de certains sites, situation synonyme de perte de chiffre d’affaires, il faut détecter les dysfonctionnements, évaluer les mécanismes de reconnaissance et l’équilibre vie privée - vie professionnelle… des outils comme le site internet ‘Glassdoor’ permettent d’identifier certains sujets qu’il faut bien évidemment confronter». Enfin l’étude de critères relatifs à l’équité «s’attache à circonscrire les sujets de diversité, d’équité de rémunérations, d’association aux résultats…»

Limite

Aborder la productivité d’une société sous le spectre extra-financier présenterait une autre vertu. L’approche ESG étant par nature prédictive, elle peut pallier la difficulté d’établir la productivité pour certains secteurs. C’est entre autres le cas des acteurs de la recherche et du développement (R&D).

«Le taux de réussite de la recherche médicale d’un laboratoire par exemple ne peut s’apprécier que sur une période de plusieurs années, illustre Frédéric Ponchon. C’est pourquoi, il faut chercher les moyens d’estimer les chances de succès des médicaments, dans la culture d’entreprise, l’organisation, les talents… », estime-t-il. Sans oublier que la productivité dépend aussi de la taille d’une structure.

Si la démarche est saluée, il n’en reste pas moins que la thématique sociale, elle-même, reste le véritable parent pauvre de l’approche extra-financière. Si la pandémie du Covid-19 avait sacralisé les entreprises dont les dirigeants avaient notamment renoncé à leur bonus, l’élan est, depuis, retombé comme un soufflé.

«Sur le papier, une approche ESG doit faire évoluer le modèle de calcul de la productivité d’une entreprise, souligne Anne-Catherine Husson-Traoré. Or, l’offre durable est aujourd’hui essentiellement tournée vers des objectifs environnementaux ». Les explications sont connues. «L’aspect social est plus qualitatif, aucun consensus n’émerge entre les différents acteurs et pays, explique Manon Salomez. Identifier les bonnes pratiques et contributions positives demeure complexe en l’absence d’un cadre communément accepté ». Pour preuve, le projet d’une taxonomie sociale peine à sortir des cartons de Bruxelles.