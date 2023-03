La première unité de compte en dette privée durable voit le jour

Tikehau Capital et Société Générale Assurances ont annoncé le lancement de SG Tikehau Dette Privée, la toute première unité de compte en assurance-vie permettant de financer des entreprises françaises et européennes en soutenant la réduction de leur empreinte carbone. Si la MASCF avait été le premier assureur à proposer une unité de compte en dette privée, également avec Tikehau, le produit lancé par Société Générale Assurances est le premier à s’appuyer sur un objectif durable. « C’est une nouvelle solution qui donne du sens à l’épargne en finançant l’économie réelle tout en encourageant la décarbonation, présente Ingrid Bocris, directrice générale déléguée de Société Générale Assurances. C’est également un support innovant car il a été validé par l’Autorité des marchés financiers avec une certification de sa dimension durable et il offre une liquidité complète et permanente garantie par Société Générale Assurances, avec une valeur liquidative établie tous les quinze jours. » Article 8 du règlement SFDR (Sustainable Finance Disclosure), il sera ouvert à la souscription pendant deux ans et accessible dès 5.000 euros.

Ce fonds commun de placement à risque (FCPR) de Tikehau, financera, essentiellement en unitranche, des entreprises qui s’engagent dans une trajectoire de décarbonation selon la méthode SBTi (Science-Based Target initiative) appliquant l’Accord de Paris. Le coût de financement pour les entreprises se situe entre 600 et 800 points de base (pb) au-dessus de l’Euribor. Pour encourager les sociétés dans leur trajectoire de décarbonation, ce coût sera modulé en fonction des atteintes ou non de leurs objectifs. « Le taux peut être ajusté de 7 % à 10 % du spread en fonction de la performance de l’entreprise dans sa politique de décarbonation, à la baisse comme à la hausse. Le bilan n’est donc pas fait ex post mais chaque année selon la méthodologie SBTi, validée par un auditeur, détaille Frédéric Giovansili, directeur général adjoint de Tikehau Capital. Si au bout de deux années pleines, les engagements de l’entreprise ne sont pas tenus, le financement n’est plus éligible à ce fonds. Nous pouvons alors soit le refinancer et le transférer dans un autre fonds, soit exiger le remboursement. »

Collecte ambitieuse

La mesure des émissions de gaz à effet de serre de chaque entreprise comprendra les scopes 1, 2 et 3. « Nous financerons donc des entreprises européennes dont la chaîne de production se situe le plus souvent en Europe afin d’avoir une meilleure vision de leur effort de décarbonation. Cela permet aussi d’inciter à relocaliser la production », indique Frédéric Giovansili.

Les deux partenaires ne communiquent pas sur l’objectif de levée de ce fonds via les unités de compte exclusivement proposées chez Société Générale Assurances. « Nous sommes ambitieux concernant la collecte. Le support est distribué par la banque privée Société Générale et pourrait être proposé, dans un second temps, aux clients patrimoniaux du réseau de la banque », précise Ingrid Bocris. A titre de comparaison, même si elle n’a pas la caractéristique durable et offre une liquidité moindre, l’unité de compte de la MASCF en dette privée avait collecté 292 millions d’euros en dix-huit mois. « Nous visons une performance aux alentours de 5 % net des frais du support et brut des frais de gestion du contrat d’assurance-vie », ajoute Ingrid Bocris.

Le FCPR bénéficie d’un niveau de risque SRI (synthetic risk indicator) de 4 sur 7, à comparer avec le private equity en fonds propres qui se situe à 6 ou 7. Bien que les perspectives économiques soient dégradées, Tikehau ne craint pas de multiplication de défauts parmi la cinquantaine d’entreprises qui seront financées par le fonds. « Tikehau n’a connu aucun défaut depuis le lancement de son activité de dette privée, rappelle Frédéric Giovansili. Nous sommes souvent le seul prêteur, donc nous pouvons toujours ajuster les plans d’affaires des entreprises et les accompagner. Et nous faisons beaucoup dette first-lien avec des sûretés. » Cette unité de compte vient donc s’ajouter à la désormais longue liste de produits de private equity ouverts à une clientèle non institutionnelle.