La menace d’interdiction des rétrocessions sur les fonds s’éloigne

«Si nous n’interdisons pas les rétrocessions, ce message ne doit pas être interprété comme un blanc-seing accordé à l’industrie financière», a affirmé Mairead McGuiness, commissaire européenne aux Services financiers, en marge de sa participation à un séminaire du think thank Eurofi le jeudi 27 avril 2023. Une prise de position qui détonne, tant la commissaire était connue pour des positions ouvertement favorables à l’interdiction de toute rétrocession dans la rémunération des intermédiaires financiers. Toutefois, elle n’écarte pas complètement une révision ultérieure de la législation «si la situation ne s’améliore pas».

Mais avant cela, Mairead McGuiness esquisse des pistes alternatives à l’interdiction des rétrocessions. «Nous devons resserrer les conditions dans lesquelles ce mode de rémunération est autorisé», a-t-elle déclaré. Elle suggère tout d’abord d’interdire toute rétrocession dans les hypothèses d’exécution simple d’un contrat. Cette mesure est réclamée par plusieurs associations d’épargnants, dont la Fédération des associations indépendantes de défense des épargnants pour la retraite (Faider), qui a récemment défendu cette thèse au sein du Conseil consultatif du secteur financier (CCSF).

Transparence insuffisante

Sur le sujet de la transparence, et bien qu’elle considère qu’une meilleure présentation des frais permettra à l’épargnant de comparer plus facilement les produits d’investissement, la Commissaire estime cette piste insuffisante : «l’amélioration de la transparence est insuffisante. Les épargnants ne sont pas des experts et cette lacune ne sera pas comblée simplement en augmentant le degré de transparence. Nous pensons qu’ils continueront à se référer aux intermédiaires lorsqu’ils prennent des décisions». Dès lors, Mairead MacGuiness plaide pour une plus grande intervention des superviseurs pour améliorer «l’impartialité» du conseil prodigué.

Pour rappel, la Commissaire européenne aux services financiers doit rendre le 23 mai prochain ses recommandations dans le cadre de la Retail Investment Strategy, une stratégie européenne dont l’objectif est de fixer un cadre réglementaire à la distribution des produits financiers.